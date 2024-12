Rosé – vampirehollie: anteprima testo e traduzione

vampirehollie di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante un listening party tenuto dalla cantante.

“Questa canzone si chiama vampirehollie che è ancora un nome segnaposto, ma è una canzone su cui ho lavorato l’anno scorso. Cercherò di impegnarmi ancora di più per tornare con una versione migliore di me stessa quest’anno! Grazie mille per avermi fatto gli auguri di buon compleanno” ha dichiarato l’artista a proposito del brano.

Anteprima Testo vampirehollie di Rosé

Stupid words, lot of bad jokes

Angel hearts and a cute name

Hate that I can remember

Every evil thing you say

Traduzione

Parole stupide, un sacco di brutte battute

Cuori d’angelo e un nome carino

Odio che io riesca a ricordare

Ogni cosa cattiva che dici

