Addison Rae riceve la sua prima nomination ai People Choice Awards

Addison Rae celebra la sua prima entusiasmante nomination! La diciannovenne star di TikTok è pronta per il premio Social Star of 2020 ai People’s Choice Awards.

Addison ha fatto ricorso ai social media per condividere la sua sorpresa. Ecco cosa ha scritto Addison per condividere quest’onore con tutti i suoi fan che la sostengono:C

WHAT IS MY LIFE!!! soooo blessed and thankful to be nominated for social celebrity! thank you all for making all of my wildest dreams come true!!! 🤎🪐✨ https://t.co/aBgBFvdmPO

— addison rae (@whoisaddison) October 1, 2020