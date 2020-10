Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream. All’interno dell’album troviamo fra le altre anche il pezzo You never know.



Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di You never know delle Blackpink!

Testo

[Verse 1: Jisoo & Lisa] 애써서 활짝 웃었던 날에

밤은 왜 더 어두울까

It keeps bringing me down

Down, down

Hmm 모두 너무 쉽게 내뱉던 말

아마 들리겠지 머지않아

I’ve heard enough, I’ve heard enough

Of the things that I’m not[Pre-Chorus: Rosé] 온 세상이 바뀌어가도

아직 나는 그대론 걸

내가 걸어가는 이 길을 꿈꾸던

그때 그대로, 그때 그대로

내 매일을 춤추던

처음 그 자리에 남아 있는 걸 [Chorus: Jennie & Jisoo] But you’ll never know unless you walk in my shoes

You’ll never know 엉켜버린 내 끈

‘Cause everybody sees what they wanna see

It’s easier to judge me than to believe

깊이 숨겼던 낡은 생각들

가끔 나를 잡고 괴롭히지만

그럴수록 I’ma shine, baby

You know they ain’t got a shot on me

[Verse 2: Lisa & Jennie] Sunday night, I’ve been swallowed by my bed

I’ve been all over my head

Wonderin’ if I gotta trying pretend

나도 잘 모르는 날

누가 알아주길 기대하는 내 모습을 찾을까 두려워

저 빛이 더 밝아질수록

내 그림자도 길어지는데

너무 눈이 부셔올 때

난 뒤를 볼 수 있을까[Pre-Chorus: Jisoo] 온 세상이 바뀌어가도

아직 나는 그대론 걸

내가 걸어가는 이 길을 꿈꾸던

그때 그대로, 그때 그대로

내 매일을 춤추던

처음 그 자리에 남아 있는 걸 [Chorus: Rosé & Jennie] But you’ll never know unless you walk in my shoes

You’ll nevеr know 엉켜버린 내 끈

‘Cause everybody sees what thеy wanna see

It’s easier to judge me than to believe

깊이 숨겼던 낡은 생각들

가끔 나를 잡고 괴롭히지만

그럴수록 I’ma shine, baby

You know they ain’t got a shot on me

[Bridge: Lisa, Rosé & Jennie] 가라앉으면 안 돼

나도 잘 알아

땅만 보는 채론 날 수 없어

구름 건너편엔

아직 밝은 해

내가 그려왔던 그림 속에

찢어버린 곳들까지

다 비워내고 웃을 수 있게

보기 싫었던 나와 마주할래

난 기억해, so I’ll be okay

파란 내 방 한가득 꽃이 피게

I’ll always be waiting[Chorus: Rosé & Jisoo] But you’ll never know unless you walk in my shoes

You’ll never know 엉켜버린 내 끈

‘Cause everybody sees what they wanna see

It’s easier to judge me than to believe

깊이 숨겼던 낡은 생각들

가끔 나를 잡고 괴롭히지만

그럴수록 I’ma shine, baby

You know they ain’t got a shot on me

Traduzione

Il giorno in cui ridevo forte

perché la notte è più oscura?

continua a buttarmi giù

giù, giù

hmm le parole che tutti pronunciano in modo così semplice

forse le potrai sentire presto

ho sentito abbastanza, ho sentito abbastanza

delle cose che non sono

anche se tutto il mondo cambia

sono sempre la stessa

ho sognato questo percorso dove ho camminato

come se fosse stato allora, come se fosse stato allora

la prima volta che ho ballato ogni giorno

sono stata lasciata lì

ma non lo saprai mai a meno che non ti metti nei miei panni

non conoscerai mai i miei fili intrecciati

perché tutti vedono quello che vogliono vedere

è più facile giudicarmi che credermi

i vecchi pensieri che nascondo nel profondo

a volte mi stringono e mi tormentano

più io faccio, brillerò baby

tu sai che non ci proveranno con me

domenica sera, sono stata inghiottita dal mio letto

non ho fatto nient’altro che pensare

chiedendomi se devo cercare di fingere

che non so che giorno sia

ho paura che mi ritroverò a sperare

quanto più la luce brilla

la mia ombra diventa più lunga

quando è troppo accecante

sarò capace di vedere dietro di te?

anche se tutto il mondo cambia

sono sempre la stessa

ho sognato questo percorso dove ho camminato

come se fosse stato allora, come se fosse stato allora

la prima volta che ho ballato ogni giorno

sono stata lasciata lì

ma non lo saprai mai a meno che non ti metti nei miei panni

non conoscerai mai i miei fili intrecciati

perché tutti vedono quello che vogliono vedere

è più facile giudicarmi che credermi

i vecchi pensieri che nascondo nel profondo

a volte mi stringono e mi tormentano

più io faccio, brillerò baby

tu sai che non ci proveranno con me

puoi affondare, io lo so beene

non posso volare mentre guardo a terra

attraverso le nuvole, è ancora brillante

ho dipinto questo quadro

anche nei luoghi distrutti

quindi io posso svuotare tutto e ridere

voglio affrontarmi, chi io non volevo vedere

io mi ricordo, quindi starò bene

fai fiorire i fiori nella mia stanza blu

aspetterò sempre

ma non lo saprai mai a meno che non ti metti nei miei panni

non conoscerai mai i miei fili intrecciati

perché tutti vedono quello che vogliono vedere

è più facile giudicarmi che credermi

i vecchi pensieri che nascondo nel profondo

a volte mi stringono e mi tormentano

più io faccio, brillerò baby

tu sai che non ci proveranno con me