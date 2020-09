Dixie D’Amelio e Noah Beck rispondono alle domande dei fan su Youtube

Dixie D’Amelio e Naoh Beck sono inseparabili dopo la rottura della tiktoker con l’ex fidanzato Griffin Johnson. Nonostante i due ragazzi abbiano smentito più volte di essere coinvolti una relazione sentimentale, l’interesse verso questa coppia è sempre davvero alto.

Così, Dixie ha organizzato il nuovo episodio del suo talk show su Youtube (intitolato The Dixie D’Amelio Show) in modo da rispondere insieme al collega alle curiosità dei fan e ovviamente per parlare della loro coppia.

Dixie D’Amelio e le frecciatine dell’ex fidanzato Griffin Johnson al suo video musicale con Noah Beck





Quando Griffin Johnson ha pubblicato la sua traccia “diss” a settembre, intitolata Convenient, molti fan sono rimasti scioccati dai chiari riferimenti a quanto è successo durante la sua relazione con Dixie D’Amelio. O meglio alla loro rottura.

A quella che era chiaramente una steccata da parte di D’Amelio (quando lei ha pubblicato ben 48 screenshot che incastravano in dettaglio l’ infedeltà di Johnson), una riga della canzone ha risposto: “L’ha presa fuori contesto, ora il mio cuore è nei commenti”.

Altri pezzi della canzone sembravano alludere alla sua presunta storia d’amore in erba proprio con Noah Beck, poiché la canzone menziona queste parole “hai detto che siete solo amici ma indossi i suoi vestiti”. Ad averlo ferito, almeno apparentemente, sembra essere stato il video di Be Happy Remix in cui l’ex fidanzata e Noah sembrano davvero innamorati.

A questo punto, non ci è voluto molto a Dixie D’Amelio per intervenire, poiché ha pubblicato un nuovo TikTok che mostrava ulteriori prove del suo tradimento, con la base della sua canzone come sottofondo. E da allora sembra che il rapporto tra lei e Noah si sia consolidato ulteriormente.

L’ultima reazione da parte di Griffin Johnson, invece, sembra essere la rimozione di Convenient dalla piattaforme digitali, mentre il singolo è ancora disponibile su Youtube.