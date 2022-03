Bullet Train: il trailer del film con Brad Pitt e Joey King

È uscito oggi il trailer di Bullet Train, adrenalinico blockbuster con un cast stellare che arriverà nei cinema a luglio. Diretto dal regista di Deadpool 2, David Leitch, il film è un un thriller d’azione folle e divertente con protagonista Brad Pitt affiancato da un ricco cast.

Insieme a lui anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Bullet Train uscirà solo nei cinema a partire da luglio.

A proposito del film

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Bullet Train, tratto dal romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Sulle note della hit dei Bei Gees Stayin’ Alive (qui in versione giapponese), Bullet Train ci porta in un Giappone futuristico di cui riprende le luci al neon, lo stile e un genere cinematografico accostandolo però a un modo di fare cinema americano. Il risultato, almeno che possiamo vedere da queste prime sequenze, è un film che non si prende sul serio – immancabile ovviamente la valigetta, motore dell’azione (il MacGuffin hitchcockiano) ma che si pone l’obiettivo di far divertire lo spettatore.

Mancano ancora parecchi mesi, ma questo primo assaggio di Bullet Train ci è piaciuto e siamo curiosi di saperne di più a riguardo.

Il film sarà l’ultimo blockbuster prodotto dalla Sony che, dopo Uncharted e Spider-Man: No Way Home, si sta confermando punto di riferimento per il genere.