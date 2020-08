James Charles minacciato di morte dopo aver truccato JoJo Siwa

Pochi giorni fa, James Charles è stato l’artefice di un restyling assolutamente incredibile per la giovane star di Nickelodeon JoJo Siwa. La scorsa settimana, il guru della bellezza ha pubblicato un video in cui trasformava completamente JoJo in Joelle (è questo il suo vero nome).

Il trucco, decisamente più classico di quello a cui la frizzante artista ci ha abituati, ha reso in effetti il suo aspetto più adulto. Il risultato è stato sorprendente. Ma a quanto pare alcune persone non ne sono state soddisfatte.

Venerdì, lo stesso giorno in cui il video di JoJo è apparso su YouTube, James ha rivelato che stava ricevendo minacce di morte proprio per questo motivo.

“La collaborazione di oggi è stata con una persona con cui ho aspettato due anni per lavorare. Ero così entusiasta e ora ricevo minacce di morte perché su Twitter qualcuno pensava che sarebbe stato con il loro personaggio preferito e non lo era”, ha scritto. “Ci sono un sacco di grandi artisti con cui mi piacerebbe filmare un giorno, siate pazienti!”

Tutto ciò è successo perché molti pensavano che il nuovo video di James sarebbe stato con Ariana Grande. “Ragazza, ci hai dato la collaborazione sbagliata, Miss Ponytail”, ha scritto un utente. “Molti pensavano che Ari sarebbe stata la celebrità nel video di James Charles perché a lui piacevano i tweet su una possibile collaborazione con lei. James ha però spiegato la situazione”.

“Mi sono piaciuti alcuni tweet dei fan che volevano che collaborassi con i loro beniamini, questo perché mi piacerebbe collaborare anche con le loro star preferite. Tuttavia, se avessi fatto un video proprio con una di queste celebrità avrei ricevuto su Twitter un sacco di messaggi del tipo ‘stai lontano da lei’. Lasciatemi solo”, ha concluso il make-up artist.

Giving JoJo Siwa A FULL MAKEOVER!

