Met Gala 2021: Addison Rae si scatena sulle note di Baby di Justin Bieber

Addison Rae si è divertita moltissimo durante la sua prima partecipazione al Met Gala. Sul red carpet, in un favoloso abito di Tom Ford rosso fuoco, ha sfoggiato la sua eleganza mentre una volta dentro al Metropolitan Museum si è lasciata andare a un ballo scatenato.

Quando Justin Bieber ha intonato la sua hit Baby in una performance a sorpresa, infatti, Addison non ha potuto fare a meno di partecipare a modo suo, ovvero ballando e cantando senza il timore di essere ripresa. E in effetti qualcuno ha pensato bene di filmare il tutto e di condividerlo con il mondo intero! Si tratta di una Youtuber, Jackie Aina, che ha pubblicato il video nelle sue Stories. La clip è ancora disponibile perché è stata salvata su un fan account dedicato alla bella TikToker.

Addison Rae continua intanto la sua ascesa come attrice. Dopo il debutto su Netflix con il film He’s all that dello scorso agosto, la ventenne è stata scritturata di nuovo dal servizio di streaming. A rivelarlo è stato Variety che pochi giorni fa ha definito l’accordo stipulato dalla creator con la società un “multi-picture deal”. Non si conoscono ancora i dettagli del contratto. A quanto pare, tuttavia, la creator verrà coinvolta non per un film soltanto ma per altri film dell’azienda statunitense.

Soltanto la scorsa primavera, invece, la giovane ha debuttato come cantante con il suo primo singolo Obsessed, uscito lo scorso marzo. E voi cosa ne pensate di questa partecipazione di Addison Rae al Met Gala?