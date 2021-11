The D’Amelio Show: rinnovato per la seconda stagione il reality con Charli e Dixie D’Amelio

The D’Amelio Show, il reality con Charli e Dixie D’Amelio è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione.

Come rivelato da Deadline, Charli, Dixie, Marc e Heidi torneranno sulla piattaforma di streaming Hulu con dei nuovi episodi.

“La stagione 2 arriverà presto. #TheD’AmelioShow”, ha dichiarato entusiasta la famiglia D’Amelio mediante i suoi account social.

Solo poche settimane fa, a Charli era stato chiesto se ci sarebbe stato un secondo capitolo e lei aveva risposto timidamente: “Non è ancora certo“. Ora, invece, può ammettere senza riserve che ci sarà un proseguimento per la serie.

🚨VERY IMPORTANT D’AMELIO ANNOUNCEMENT🚨 #thedamelioshow is officially returning to @hulu for season 2!! excuse us we’ll be screaming until further notice 💕😜💜🔥🙌😘 pic.twitter.com/YftKgry65l — The D’Amelio Show on Hulu (@dameliosonhulu) November 15, 2021





The D’Amelio Show

Charli, che a 16 anni è diventata una delle più grandi celebrity con oltre 150 milioni di follower sui diversi social e numero 1 su Tik Tok in meno di un anno, si ritrova con il mondo che pende letteralmente “dalla punta delle sue dita” e la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, gestire un crescente impero, farsi nuovi amici a Los Angeles e affrontare i suoi detrattori.

Sua sorella Dixie ha 19 anni e sta affrontando una altrettanto rapidissima ascesa che l’ha già portata ad avere un totale di 78 milioni di follower con uno dei canali YouTube con la crescita più veloce, e ad essere tra i primi dieci creator più seguiti su Tik Tok. Dixie sta ora percorrendo una carriera musicale a Los Angeles.

Per mamma Heidi e papà Marc, crescere due adolescenti era già abbastanza difficile prima di aggiungere anche un trasloco dall’altra parte del paese per sostenere i sogni delle loro figlie e mantenere la famiglia unita. E mentre cercano di adattarsi alla vita a Hollywood i due genitori cercano di proteggere le due ragazze dal lato oscuro della popolarità.

Lo show segue dunque una delle famiglie ormai più famose al mondo mentre affronta sfide che mai avrebbe immaginato. In The D’Amelio Show non mancano le regolari apparizioni di Noah Beck, attuale fidanzato di Dixie. Oltre a quelle di celebrità del web come Avani Gregg e Madi Monroe.