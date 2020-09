Il cantautore Yungblud ha realizzato per BBC Radio 1 un bellissimo mashup tra Cardigan di Taylor Swift e l’indimenticabile ballata del 2002 di Avril Lavigne, I’m with you. L’artista si è esibito nell’ultimo episodio di Live Lounge, andato in onda ieri, suonando la sua chitarra acustica, accompagnato da un’orchestra a debita distanza.

Taylor Swift si è dimostrata davvero molto entusiasta di questa performance, condividendo il tweet con l’esibizione: “Sono onorata di ascoltare Cardigan intervallato da questo capolavoro di Avril Lavigne. Bravo e grazie!”, ha scritto la cantante.

WELL this took my breath away and I’m honored to hear Cardigan intertwined with the wonderful @AvrilLavigne’s masterpiece ‘I’m with you’. Bravo and thanks @yungblud!! 👏👏🙏🙏 https://t.co/uN69AADh4f — Taylor Swift (@taylorswift13) September 29, 2020

Le due artiste erano salite sul palco insieme qualche hanno fa, quando Avril fu ospite di Taylor durante una data del suo 1989 Tour. Le cantanti in quell’occasione avevano intonato una delle più famose hit di Avril, Complicated.

Taylor Swift ha voluto smentire qualsiasi pettegolezzo su di una presunta lite tra lei e Avril Lavigne invitandola a cantare insieme sul palco del Tour.

Nel 2015 era andata in scena quella che poteva sembrare una vera e propria Twitter Fight, che, però, si è risolta, trattandosi, in fondo di un grande malinteso; per dimostrare di essersi lasciate tutto alle spalle, le due cantanti, non solo hanno incantato San Diego con la loro performance, ma si sono anche fatte un sacco di complimenti a vicenda sui social. “Taylor hearts Avril” ha scritto la padrona di casa su Instagram.

Qualsiasi cosa sia successa tra le due artiste, sicuramente è stata risolta ed appartiene definitivamente al passato. Da parte di Taylor, infatti, sembra che ci sia solo tanta ammirazione verso la collega.