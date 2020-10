Charli D’Amelio spiega agli adolescenti come risparmiare i loro soldi

Charli D’Amelio inaugura la sua collaborazione con un servizio finanziario destinato ai teenager! La star di TikTok e Step stanno aiutando a insegnare agli adolescenti la gestione del denaro e come fare delle operazioni bancarie.

so excited about @step launching today! it’s a banking app for teens, $100,000 giveaway details on their instagram page! #getstep #giveaway #steppartner — charli d’amelio (@charlidamelio) September 30, 2020

Step ha anche appena lanciato una nuova app bancaria gratuita per adolescenti, che offre una soluzione all-in-one con un nuovo tipo di carta personalizzata che non ha interessi o commissioni e aiuta gli adolescenti a costruire un credito positivo. Ecco come Charli D’Amelio annuncia questa collaborazione, basata sulla sua esperienza personale nella gestione delle sue finanze.

Clicca qui per scoprire tutte le offerte del sito di Marionnaud!

Quando ho iniziato a fare i miei soldi, era importante per me trovare un’app bancaria che sembrasse progettata per me. Step è stato un punto di svolta: so sempre quanti soldi devo spendere e per me è anche semplice ripagare gli amici per il caffè. Sfortunatamente, non sempre impariamo molto su come gestire o risparmiare denaro da adolescenti. Quindi sono entusiasta di collaborare con Step per aiutare a insegnare alle persone della mia età le buone abitudini che riguardano la gestione del denaro.

La banca appositamente ideata per adolescenti (americani) sta anche regalando, questa settimana, un’ingente somma, un premio in palio per celebrare il suo lancio:

Questa settimana Step mette in palio $ 100.000 per far ripartire il tuo viaggio finanziario. Siamo inoltre entusiasti di annunciare la nostra partnership con Charli D’Amelio! Invia e ricevi denaro istantaneamente, spendi con Apple Pay e Google Pay, monitora il saldo della tua carta e gestisci i tuoi soldi con facilità dall’app Step. Non è facile imparare ad essere bravo con il denaro. Le scuole non insegnano a te e le famiglie non parlano sempre di finanze. Le banche tradizionali rendono ancora più difficile andare avanti addebitando commissioni per servizi standard come conti correnti, bancomat e persino carte di spesa.