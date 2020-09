Jungkook dei BTS e Ariana Grande hanno scritto una canzone insieme?

Ariana Grande e Jungkook dei BTS hanno registrato una canzone insieme? Ma è vero? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quello che la BTS Army sta scrivendo nelle ultime ore sui social.





Ma è vero che Ariana Grande e Jungkook dei BTS hanno fatto una canzone?

Chiariamo da subito: stiamo parlando solo ed esclusivamente di semplici rumors. A riguardo non c’è nulla di ufficiale.

Sta di fatto che qualche giorno fa Ariana Grande ha pubblicato sui social uno snippet di una misteriosa nuova canzone. Il brano è inedito e ha mandato il fandom di Ari in brodo di giuggiole. In breve tempo, su Twitter, è apparso il trending topic Ariana is coming.

Qui sotto potete ascoltare lo snippet della nuova canzone di Ariana Grande.

A BTS/ Jungkook X Ariana Grande collaboration in the works?! 😱😱😱 Can’t sleep tonight unless there is a confirmation. 💯pic.twitter.com/I6VfC5kmDi — Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) September 20, 2020

I fan di Jungkook hanno notato come la melodia e lo stile di un altro brano snippet cantanto dall’artista dei BTS in studio di registrazione fossero molto, fin troppo simili. Un campanello d’allarme davvero interessante!

Ciò che più ci insospettisce, fra le altre cose, è il fatto che negli scorsi mesi Ariana Grande e Jungkook abbiamo manifestato apprezzamento reciproco sui social più e più volte. Insomma, i due si conoscono già molto bene!

Non è infine una novità che in passato i due abbiamo anche avuto modo di conoscersi dal vivo. Ariana aveva infatti incontrato i BTS nel backstage dei Grammy Awards 2020.

Resta ora da capire se quanto detto fin’ora si concretizzerà in qualcosa di serio oppure no!