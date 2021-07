Bryce Hall ha avuto un incidente con la sua auto (video)

Bryce Hall ha avuto un piccolo incidente con la sua auto e il relativo video è stato pubblicato durante la giornata di ieri su Twitter.

Lo Youtuber e TikToker stava guidando la sua vettura in prossimità di una siepe. Sfortunatamente, però, si trovava proprio lì un’auto parcheggiata che è stata tamponata da quella di Bryce.

Il ragazzo, ovviamente, ha provato a sterzare evitando l’impatto senza tuttavia riuscirvi e finendo per tamponare l’angolo sinistro dell’auto ferma.

Dopo questo incidente, Bryce ha scritto un messaggio che è stato pubblicato insieme al video e in cui si è scusato e ha promesso di ripagare gli inevitabili danni.

DAILY DOSE OF STUPID: Bryce Hall crashes into a car. Says he wished his former assistant could take care of it for him. pic.twitter.com/36EDPLeVOq — Def Noodles (@defnoodles) July 4, 2021

Bryce Hall e la rottura con Addison Rae

Non molto tempo fa è arrivata la conferma che Bryce e Addison si sono lasciati, rendendo ufficiale la loro rottura. I due tiktoker hanno parlato in modo definitivo della fine della loro relazione. Addison ha avuto la possibilità di parlare direttamente con i paparazzi che la inseguono giorno e notte. Bryce invece ha deciso di girare un video per parlare della fine del loro rapporto.

Nessuno dei due ha voluto, per ovvi motivi di privacy, entrare troppo nel dettaglio. Già sono, infatti, in molti ad avere puntato il dito contro di lui, accusato di aver tradito la sua ormai ex fidanzata. Si dice che il misfatto sia avvenuto lo scorso febbraio, nel corso di un party dove Bryce sarebbe stato pizzicato con un’altra ragazza.

D’altra parte Addison Rae, che ha di recente rivelato la notizia della rottura a Zach Sang, ha rivelato ai giornalisti di voler ancora molto bene al suo ex. Nonostante tutto, dunque, la rottura sembrerebbe essere stata non così traumatica.

A quanto pare, in ogni caso, Addison avrebbe già una nuova fiamma. In base alle dichiarazioni dello stesso Bryce, la tiktoker si starebbe attualmente frequentando con Logan Paul! Bryce Hall, dal canto suo, ha caricato un video sul suo canale Youtube specificando di non aver mai tradito la sua ormai ex fidanzata.