Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato con questo articolo. La mega hit mondiale Savage Love di Jason Derulo, reinterpretazione della canzone Laxed (Siren beat) di JAWSH 685, si è meritata un remix di tutto rispetto!



Quest’oggi, 2 ottobre, esce infatti una nuova versione di Savage Love remixata da nientepopodimeno che i BTS! Proprio così: i ragazzi hanno deciso di cavalcare l’onda e di pompare ulteriormente gli stream del pezzo con un remix da loro firmato.

Clicca qui per comprare Savage Love!





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Savage Love remix di Jason Derulo e BTS!

Clicca qui per comprare il remix di Savage Love!





Testo



Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that[Verse 1: Jason Derulo] If I woke up without ya, I don’t know what I would do

Thought I could be single forever ’til I met you

Usually don’t be fallin’, be fallin’, fallin’ fast

You got a way of keepin’ me comin’ back-to-back

I just found out, the only reason that you lovin’ me

Was to get back at your ex lover but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby, I know she creepin’, I feel it in the air [Jungkook] Savage love, did somebody, did somebody break your heart?Lookin’ like an angel, but your savage loveWhen you kiss me, I know you don’t give two fucksBut I still want that[Verse 1: Jason Derulo] If I woke up without ya, I don’t know what I would doThought I could be single forever ’til I met youUsually don’t be fallin’, be fallin’, fallin’ fastYou got a way of keepin’ me comin’ back-to-backI just found out, the only reason that you lovin’ meWas to get back at your ex lover but before you leaveUsually I would never, would never even careBaby, I know she creepin’, I feel it in the air ginger [Pre-Chorus: Jungkook] Every night and еvery day (Every day)

I try to make you stay, but your [Chorus: Jungkook, Jimin] Savagе l0ve, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that [Pre-Chorus: Jungkook] Every night and еvery day (I try to make you stay, but your [Chorus: Jungkook, Jimin] Savagе l0ve, did somebody, did somebody break your heart?Lookin’ like an angel, but your savage loveWhen you kiss me, I know you don’t give two fucksBut I still want that

[Post-Chorus: Jungkook] Your savage l0ve, Your savage lo-lo-love, Your savage lo-lo-love

You could use me ’cause I still want that (Your savage love)[Verse 2: SUGA] Love is maybe an enumeration of momentary emotions

It all come with conditions

What do I love?

The word Eternal is maybe a sandcastle

That collapses helplessly even before a gentle wave ginger [J-Hope] Every night, every day

I swept the way by the waves

Don’t know what I’m thinking

(Can’t get you out my head)

Whether it is you or that time I fear

I will love you like a fire now [Pre-Chorus: Jason Derulo] Every night and every day

I try to make you stay, but your [Chorus: Jason Derulo] Savage l0ve, did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage love

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that

[Post-Chorus: Jason Derulo & BTS] Your savage l0ve, Your savage lo-lo-love (Ohh), Your savage lo-lo-love

You could use me

‘Cause I still want that your savage love[Bridge: Jason Derulo & BTS] (Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la)

You could use me

(Ooh la-la-la-la)

Baby [Chorus: Jungkook, Jimin] Savage l0ve (Oh, girl)

Did somebody, did somebody break your heart?

Lookin’ like an angel, but your savage l0ve (Savage l0ve)

When you kiss me, I know you don’t give two fucks

But I still want that [Post-Chorus: Jungkook, Jimin, Jason Derulo] Your savage love (Savage love)

Your savage lo-lo-love (Ooh, yeah)

Your savage lo-lo-love

Girl, you could use me

‘Cause I still want that your savage l0ve

Traduzione

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

se mi sveglio senza di te

non so cosa farei

pensavo che avrei potuto essere single per sempre prima di incontrarti

di solito non innamorarti, non innamorarti per prima

tu devi avere un modo di farmi ritornare sempre indietro

ho appena scoperto che l’unico motivo per cui tu mi ami

è tornare al tuo ex amante ma prima che tu te ne vada

di solito non mi sarei nemmeno mai interessato

baby io so che lei è inquietata lo sento nell’aria

ho copiato ginger generation

ogni notte ed ogni giorno

cerco di farti rimanere, ma il tuo

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio,

il tuo amore a-a-more

il tuo amore a-a-more

tu potresti usarmi perché lo voglio (il tuo amore selvaggio)

l’amore forse è un’enumerazione di emozioni momentanee

arriva tutto con delle condizioni

che cosa amo?

la parola Eterno forse è un castello di sabbia

che collassa impotente

anche prima dell’arrivo della più gentile delle onde

ginger

ogni notte ed ogni giorno

io lasciato spazio con le onde

non so cosa sto pensando

non riesci ad uscirmi dalla testa

ogni notte ed ogni giorno

io cerco di farti rimanere, ma il tuo

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio,

il tuo amore a-a-more

il tuo amore a-a-more

tu potresti usarmi perché lo voglio (il tuo amore selvaggio)

ho copiato ginger generation

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la, ooh la-la-la-la, ooh)

Your savage lo-lo-love

(Ooh la-la-la-la)

You could use me

(Ooh la-la-la-la)

Baby

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio (amore selvaggio)

il tuo a-a-more selvaggio (ooh yeah)

il tuo amore selvaggio-o-

ragazza mi potresti usare

perché voglio ancora quel tuo amore selvaggio