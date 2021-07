Addison Rae: ecco il nuovo teaser del film He’s all that, ad agosto su Netflix

Ecco il nuovo nuovissimo teaser del primo film di cui la tiktoker, cantante e ora attrice Addison Rae prenderà parte e che uscirà prestissimo su Netflix.

Ecco quando uscirà su Netflix He’s all that con Addison Rae

La seconda titkoker più amata e seguite al mondo, ha annunciato poche settimane fa la data di uscita del suo primo film! Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su He’s all that!

Innanzitutto, il primo lungometraggio in assoluto della carriera da attrice della giovanissima Addison sarà la più classica delle romcom. He’s all that uscirà su Netflix USA il prossimo 27 agosto.

In secondo luogo, la pellicola farà venire sicuramente tanta nostalgia alla Generazione Y. Stiamo infatti parlando, infatti, del remake in salsa moderna e a parti invertite dell’iconico film intitolato Kiss me. Nel film, con protagonista Freddie Prince Jr, il ragazzo più popolare della scuola aveva come obiettivo fare diventare reginetta del ballo una “sfigata”.

L’outsider che il personaggio di Addison Rae dovrà trasformare nel prom king è interpretato, invece, da Tanner Buchanan che tra l’altro è uno dei quattro giovani attori con un ruolo principale della serie Netflix Cobra Kai.

Sul set la bella protagonista è affiancata oltre che da Tanner, da Madison Pettis, Peyton Meyer, Myra Molloy, Rachel Leigh Cook, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Andrew Matarazzo e Dominic Goodman, ma ci sono anche Kourtney Kardashian e Matthew Lillard.

A lavorare a questo nuovo film in veste di sceneggiatore è stato R Lee Fleming (La rivolta delle ex, Mean Girls), mentre la regia è stata curata da Mark Waters.

La nostra amata Addison Rae, insomma, prosegue la sua ascesa nel mondo dello star system americano. Qui sotto il nuovo teaser di He’s all that.