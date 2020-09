Justin Bieber e Justin Timberlake insieme in studio di registrazione

Justin Bieber e Justin Timberlake sono stati avvistati in studio di registrazione insieme. I due artisti sono apparsi in alcune Instagram Stories che li ritraggono uno a fianco all’altro circondati da strumenti musicali.

L’ex leader degli NSYNC, inoltre, è stato visto anche con Timbaland.. E se Justin Timberlake stesse ultimando il suo nuovo album? L’ultimo Man of the Woods è in effetti uscito ormai più di due anni e mezzo fa.

Justin Timberlake hits the studio with Justin Bieber, Timbaland, Hitboy, Ty Dolla $ign, Justine Sky and more in recent Instagram stories. 🎵 pic.twitter.com/YIp9fXio7p — Pop Crave (@PopCrave) September 29, 2020

Per Justin Bieber, invece, è appena iniziata una nuova carriera discografica. L’artista canadese ha da poco pubblicato Holy, il suo nuovo singolo.

La canzone è un pezzo davvero dolcissimo, in collaborazione con Chance the rapper. Si tratta di una dedica a Dio, un Dio amorevole e sempre disponibile al quale Justin, proprio di recente, ha deciso di dedicare la propria vita.

Come saprete, dopo i primi anni di carriera piuttosto turbolenti, Justin è diventato quello che si potrebbe definire “un uomo casa e chiesa”. Holy rappresenterebbe insomma il primo step verso un nuovo percorso, umano e soprattutto artistico.

Justin Bieber e Chance the rapper hanno commentato il pezzo e la loro collaborazione su Facetime. In queste occasioni, l’artista ha confermato di essersi messo ufficialmente al lavoro su un nuovo album e Chance the rapper ha svelato:

Queste saranno alcune fra le tue migliori canzoni, il disco ricorda Off the Wall di Michael Jackson, davvero è una musica straordinaria. Per me è difficile da spiegare, sei stato bravissimo. Sono felice che tutti la possano ascoltare.

Alla luce di certe dichiarazioni, chissà se Justin Timberlake contribuirà in qualche modo al suo nuovo progetto, o viceversa!