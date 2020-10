Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream. All’interno dell’album troviamo fra le altre anche il pezzo You never know.



Clicca qui per comprare The Album!





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Love to hate me delle Blackpink!

Testo

[Intro: Jennie] Love, l-l-love, l-l-love, how you love to hate me[Verse 1: Rosé, Jennie] Kinda sad that you always been like that

See me making waves and you don’t like that

Driving through your puddles going splish, splash

(Splish, splash, splish, splash)

Stressing over nothing, baby, relax

Why you getting angry? I’ma kick back

Only thing I think about is big stacks

(Racks, racks) ginger [Pre-Chorus: Jisoo, Rosé & Jennie] Negative days, negative nights

Baby, you’re wasting all your time

I can’t relate, I keep it light

No, no, no drama in my life

Wake up, yeah, make up, maybe

I need you? Nah, I been good lately

Blowin’ up, workin’ busy [Chorus: Jennie, Rosé & Lisa] You ain’t worth my love if you only love to hate me

Love, l-l-love, l-l-love, how you love to hate me, Love, l-l-love, l-l-love, you ain’t worth my love if you only love to hate me

[Verse 2: Jisoo] I’ma let you fade into the background

Baby, all my shows are gettin’ too loud

Keep on turnin’ it up when you want me down[Pre-Chorus: Rosé & Jennie] Negative days, negative nights

Baby, you’re wasting all your time

I can’t relate, I keep it light

No, no, no drama in my life

Wake up, yeah, make up, maybe

I need you? Nah, I been good lately

Blowin’ up, workin’ busy ginger [Chorus: Jisoo, Rosé & Lisa] You ain’t worth my love if you only love to hate me

Love, l-l-love, l-l-love, how you love to hate me

Love, l-l-love, l-l-love, you ain’t worth my love if you only love to hate me [Verse 3: Lisa] Love to hate me, you hate to love me

I’m takin’ back what you’ve taken from me

You’re mistaken, honey, this something that

Remind me why I be alone on my own

If I needed you, I’d have you that I know, hold up

I could do bad by myself, don’t need help

One of a kind, the hand that I was dealt, like oh, well

Felt Cupid was stupid, I should have knew it

‘Cause I been through it, you wouldn’t do it

If it ain’t foolish, stupid

[Chorus: Rosé, Jisoo, Lisa & Jennie] You ain’t worth my love if you only love to hate me

L0ve, l-l-love, l-l-love, how you love to hate me

Love, l-l-love, l-l-love, you ain’t worth my love if you only love to hate me

L0ve, l-l-love, l-l-love how you love to hate me

Love, l-l-love, l-l-love, you ain’t worth my love if you only love to hate me

Clicca qui per comprare la guida non ufficiale delle Blackpink





ginger

Traduzione

ho copiato ginger generation

amo, a-amo, amo come mi odi

è un po’ triste che tu sia sempre stato così

mi vedi fare onde e non ti piace

guidi attraverso la tua pozzanghera e fai splash, spalsh

splish splash splish splash

ti stressi sul nulla, baby, rilassati

perchè ti arrabbi? Ti rispondo

l’unuca cosa a cui penso sono i soldi

(a file, a file)

giorni negativi, notti negative

baby, mi stai facendo perdere del tempo

non posso capirlo, lo tengo acceso

no no, la mia vita è fatta di drammi

svegliati, yeah. risolvilo, forse

ho bisogno di te? Nah, sono stata brava di recente

esplodo, sto lavorando sono impegnata

ho copiato ginger generation

non ti meriti il mio amore, se ami soltanto odiarmi

ami, a-ami odiarmi

ami, a-ami odiarmi, non ti meriti il mio amore tu ami soltanto odiarmi

ti farò sparire sullo sfondo

baby, tutti i miei spettacoli stanno diventando troppo rumorosi

continui a girare la frittata quando vuoi buttarmi giù

giorni negativi, notti negative

baby, mi stai facendo perdere del tempo

non posso capirlo, lo tengo acceso

no no, la mia vita è fatta di drammi

svegliati, yeah. risolvilo, forse

ho bisogno di te? Nah, sono stata brava di recente

esplodo, sto lavorando sono impegnata

non ti meriti il mio amore, se ami soltanto odiarmi

ami, a-ami odiarmi

ami, a-ami odiarmi, non ti meriti il mio amore tu ami soltanto odiarmi

ginger

ami odiarmi, tu odi amarmi

mi sto riprendendo quello che ti sei preso da me

ti sbagli, tesoro, questo è qualcosa

che mi ricorda il motivo per cui sono tutta sola

se avessi bisogno di te, ti avrei, aspetta

potrei passare una brutta giornata da sola, non ho bisogno di aiuto

una su un milione, la mano con la quale ho avuto a che fare, tipo oh, bene

credo che Cupido sia stato stupido, avrei dovuto saperlo

perché ci sono passata, non lo faresti

se non sono scema, stupida

non ti meriti il mio amore, se ami soltanto odiarmi

a-ami-ami, tu ami odiarmi

a-ami, non ti meriti il mio amore, se ami soltanto odiarmi

a-ami-, tu ami odiarmi

a-ami, a-ami, non ti meriti il mio amore, se ami soltanto odiarmi