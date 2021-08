He’s All That: il poster e il film con Addison Rae e Tanner Buchanan

Finalmente possiamo dare un’occhiata al trailer di He’s All That con Addison Rae e Tanner Buchanan. Il film, che cambierà il punto di vista della storia, da quello di lui a quello di lei è il remake del film di culto degli anni ’90, distribuito in Italia con il titolo Kiss Me.







Il film è interpretato, oltre che da Addison Rae e Tanner Buchanan, anche da Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy e Matthew Lillard.

He’s All That arriverà in streaming su Netflix a partire dal 27 agosto.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Il film ha per protagonista un’influencer (Addison Rae) che accetta di trasformare lo “sfigato” (Tanner Buchanan) della scuola nel re del ballo di fine anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da He’s All That (@hesallthatmovie)

Quello che c’è da sapere sul film

Come già accennato nel film Netflix ci sarà un gender switch. Addison Rae vestirà i panni di Padgett Sawyer, un personaggio che prende il posto dello Zackary Siler di Freddie Prinze Jr del film originale.

Sarà lei ad accettare la sfida di trasformare il più grande perdente della scuola, interpretato da Tanner Buchanan, nel re del ballo di fine anno.

Nel film originale lui faceva questa scommessa con gli amici, per poi rendersi conto di provare davvero qualcosa per la ragazza che, solo successivamente, veniva a sapere della macchinazione alle sue spalle.

Ci aspettiamo che anche in He’s All That ci sia una morale positiva, ossia che nonostante il makeover l’importante non è l’apparenza o l’aspettò esteriore di una persona ma quello che questa ha dentro di sé.

Continuate a seguirci per saperne di più sul film di Netflix.