My Little Pony: Una nuova generazione, intervista a Liza Koshy e Kimiko Glenn

In occasione dell’uscita su Netflix di My Little Pony: Una nuova generazione, il nuovo film del celebre franchising, abbiamo fatto due chiacchiere con Liza Koshy e Kimiko Glenn. Le due attrici hanno infatti prestato le proprie voci a due dei Mini Pony, Izzy e Zipp.

Cresciute entrambe con i Mini Pony, ci hanno raccontato la loro esperienza dietro le quinte del film ma sopratutto del valore del messaggio di questo si fa portare. Qualcosa che è strettamente legato all’amore e all’inclusione.

Guarda la nostra intervista

La trama del film

È successo qualcosa di inimmaginabile: Equestria ha perso la sua magia! Pony terrestri, unicorni e pegasi non son più amici e vivono separati in base alla specie. Ma l’idealista pony terrestre Sunny (Vanessa Hudgens) vuole assolutamente trovare un modo per riportare unione e incanto nel loro mondo.

Sunny e l’unicorno di buon cuore Izzy (Kimiko Glenn) partono per terre lontane dove incontrano, tra gli altri, i pegasi carismatici e coraggiosi Pipp (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il diligente pony terrestre Hitch (James Marsden). La loro missione è costellata da disavventure, ma ognuno di questi nuovi grandi amici ha dei doni speciali e unici che potrebbero riportare la magia nel loro universo, dimostrando che anche i pony piccoli possono fare una grande differenza.

My Little Pony: Una nuova generazione è disponibile su Netflix dal 24 settembre per tutti gli abbonati.

Chi sono i My Little Pony

Inizialmente conosciuti in Italia come Mio Mini Pony, i My Little Pony sono una serie di giocattoli prodotti dalla Hasbro a partire dagli anni ’80 che hanno riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Dal loro debutto sugli scaffali nel 1982 i pony sono stati protagonisti di numerosi film e serie tv, ma anche libri e molto altro ancora.