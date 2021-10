Addison Rae bannata da TikTok: l’annuncio su Twitter

Addison Rae ha rivelato su Twitter, ieri notte, di essere stata bannata da TikTok in modo permanente. La ragione di questo ban risiede, almeno apparentemente, in una ripetuta violazione delle linee guida della community che la titkoker avrebbe commesso.

Anche se non ha specificato il vero motivo di questa sospensione, la ragazza ha però scherzato sull’accaduto affermando che per lei è arrivato il momento di trovarsi un lavoro.

Well time to get a job pic.twitter.com/BJ4xDyFfko — Addison Rae (@whoisaddison) October 15, 2021

Addison, prima di ricevere l’avviso da parte della piattaforma, contava su 85 milioni di follower, guadagnati grazie alle sue performance di balli già popolari sull’app e che la rendevano la terza persona più seguita al mondo.

Al momento gli utenti che la seguono non riescono a visionare i contenuti del suo account e vedono a loro volta comparire un messaggio d’errore.

Anche se Addison Rae è giustamente preoccupata riguardo il suo futuro su TikTok, può contare su tanti altri progetti con cui ha diversificato la sua carriera e che non riguardano solo i social.

Nel marzo di quest’anno, infatti, ha intrapreso un percorso musicale rilasciando il suo primo singolo Obsessed e non intenzione di fermarsi qui. Più recentemente ha recitato su Netflix da protagonista nel film He’s all that. Per lei, nel prossimo futuro, ci sono in cantiere molte prospettive proprio con la società di streaming statunitense.

A fronte di questi progetti, lo scorso febbraio la stessa Addison ha risposto alle preoccupazioni dei fan che temevano stesse per lasciare TikTok. La socialite ha però rassicurato di non avere affatto queste intenzioni.

Non resta che aspettare per conoscere i dettagli sulla vicenda e quali saranno gli sviluppi dopo quest’incidente di percorso che non è dipeso dalla sua volontà. Secondo voi perché Addison Rae è stata bannata da TikTok?