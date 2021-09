Addison Rae reciterà ancora per Netflix: ecco cosa sappiamo

Addison Rae continua la sua ascesa come attrice. Dopo il debutto su Netflix con il film He’s all that dello scorso agosto, la ventenne è stata scritturata di nuovo dal servizio di streaming. A rivelarlo è Variety che ha definito l’accordo stipulato dalla creator con la società un “multi-picture deal”.

“Avere l’opportunità di lavorare con Netflix è stato un momento così difficile e ora poter continuare la relazione va oltre i miei sogni più sfrenati”, ha condiviso Addison in una dichiarazione. “Sono entusiasta di poter collaborare con questo incredibile team e sono entusiasta di sviluppare progetti continuando a rafforzare le mie capacità di attrice”, ha aggiunto.

“Il fascino e le promesse di Addison Rae sono innegabili, come dimostrano il successo di He’s All That e la sua già appassionata fan base. Siamo entusiasti di far parte di questa prossima fase della sua fiorente carriera di attrice”, ha dichiarato Naketha Mattocks, regista di film per famiglie di Netflix.

Secondo la piattaforma, più di 55 milioni di famiglie guarderanno He’s All That nel suo primo mese di uscita. Il film, in effetti, ha debuttato solo il 25 agosto e ha già raggiunto il numero 1 in 78 paesi in tutto il mondo!

La ventenne, che ha iniziato la sua carriera da intrattenitrice su TikTok è nota soprattutto per essere una ballerina. Addison, solo di recente, è entrata sulla scena musicale con il brano Obsessed e ha appena avuto il suo primo ruolo da attrice in He’s All That. Quale strada deciderà di percorrere non è chiaro, di certo non intende abbandonare la recitazione.

Addison Rae, proprio in occasione della premiére del film, ha infatti confessato che ha sempre sognato di essere un’attrice. Questo anche prima di diventare una star sulla piattaforma cinese. Al momento non si conoscono i dettagli sull’accordo preso con Netflix. Anche se senza dubbio si tratta di un progetto importante in cui avrà un ruolo di rilievo, se non addirittura da protagonista.