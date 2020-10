Billie Eilish: il video ufficiale di No Time To Die dall’omonimo film

A sorpresa è stato rilasciato qualche ora fa il video di No Time To Die, il brano che Billie Eilish ha realizzato per la colonna sonora dell’ultimo film su 007. Alla canzone, ancora una volta, ha contribuito Finneas e il compositore Hans Zimmer. Ecco le recenti dichiarazioni a riguardo, da parte del fidato fratello di Billie:

Abbiamo scritto la canzone sul tourbus, più precisamente nelle cuccette. Ci hanno dato le prime 20 pagine della sceneggiatura. (…) A quel punto le abbiamo lette, il che è stato ovviamente incredibile. Questo ci ha dato una buona guida e una visione profonda di dove sarebbe arrivata la canzone e il tono. (…) Quindi io e Billie abbiamo scritto la canzone, registrato la demo, l’abbiamo inviata e poi l’abbiamo ultimata a Londra con Hans Zimmer che ha fatto gli arrangiamenti orchestrali e Johnny Marr degli Smiths. Voglio dire, James Bond? Hans Zimmer? Johnny Marr?Strabiliante.

Billie Eilish - No Time To Die

Watch this video on YouTube

Intanto il documentario di cui si parla da tempo su Billie Eilish è diventato una realtà. L’artista di Los Angels ha annunciato qualche giorno fa il mese di uscita, si tratta di febbraio dell’anno prossimo. Il titolo è Billie Eilish: The World’s a Little Blurry e sarà disponibile su Apple TV+.

Come dicevamo, il documentario sulla giovanissima cantante era già nell’aria da diverso tempo. Billie, che è già un’icona di stile oltre che un’artista ormai affermata, non pubblicherà un nuovo album nel 2020. Ma il suo secondo progetto in studio è in lavorazione, come è stato raccontato da Billboard Italia all’inizio di quest’anno.

Oltre a No Time To Die, una delle canzoni con cui l’artista si sta facendo ascoltare ultimamente è My Future, un brano particolarmente introspettivo in cui la cantante parla in modo molto velato della sua vita sentimentale.