Addison Rae: Omer Fedi ufficializza la storia con la tiktoker

Il chitarrista Omer Fedi ha deciso di rendere ufficiale il suo fidanzamento con la titoker, cantante e attrice statunitense Addison Rae.

Di recente i due erano stati avvistati insieme in macchina mentre si scambiavano gesti inequivocabili. Successivamente sono stati fotografati mentre camminavano mano nella mano. Per rispondere agli inevitabili rumors, dunque, Omer ha deciso di pubblicare una storia su Instagram per complimentarsi con sé stesso e con quella che è a tutti gli effetti la sua fidanzata. Di cosa?

Entrambi, al momento, sono coinvolti in progetti piuttosto rilevanti e che per giunta stanno avendo un ottimo riscontro. Addison, solo pochi giorni fa, ha fatto il suo debutto come attrice con un film su Netflix. Il musicista, invece, è molto soddisfatto delle canzoni su cui ha lavorato ultimamente.

Inoltre, Addison è già la più vista sulla piattaforma di streaming mentre Omer è nella classifica dei più ascoltati. Ecco cosa ha detto il chitarrista via social:

“Io e la mia piccola siamo entrambi primi in classifica. Sono così orgoglioso di lei. Immagina se fossimo la prima coppia a fare questo con un film ed una canzone. Ad ogni modo, ti amo piccola”.

Il film in questione è, ovviamente, He’s All That che vede protagonisti Addison Rae insieme a Tanner Buchanan. Il film, che cambia il punto di vista della storia, è il remake del film di culto degli anni ’90, distribuito in Italia con il titolo Kiss Me.

Chi è Omer Fedi, il fidanzato di Addison Rae

Omer Fedi è un chitarrista, cantautore e produttore israeliano nato a Tel Aviv. Ha co-scritto, prodotto ed eseguito tra le altre cose, Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas X, Stay di Kid Laroi e Justin Bieber e l’album Tickets to My Downfall di Machine Gun Kelly. È stato incluso nella lista della rivista XXL dei “migliori produttori hip hop del 2020”.