Aaron Cenere: dopo Amici pubblica il suo EP di debutto Universale

Aaron, cantautore umbro classe 2004, è una delle giovanissime promesse appena entrata a far parte del roster di Artist First, a conclusione del suo percorso nella scuola più famosa d’Italia.

L’EP Universale è il suo progetto discografico di debutto ed è disponibile da venerdì 2 giugno su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Il disco è preordinabile in formato CD autografato in esclusiva su Amazon e in formato CD standard.

Il progetto raccoglie alcuni dei brani che Aaron ha presentato proprio durante le puntate di Amici ed è arricchito da Visione Led, Bianco Luna (ancora inedita) e dalla versione live di Per due che come noi di Brunori Sas.

In concomitanza con l’uscita dell’EP, Aaron incontrerà i suoi fan in un in-store tour. A proposito dell’EP, il cantautore ed ex allievo di Rudy Zerbi ha raccontato:

“Universale è il frutto del mio percorso ad Amici, un luogo dove rifugiarsi quando fuori è tutto buio, un luogo dove ci si può fermare a prendersi cura di sé stessi, un luogo dove poter ballare ed amare, un luogo in cui trovare la propria atmosfera in mezzo a mille persone.”

Ecco la tracklist di Universale:

1) Visione Led

2) Universale

3) Mi prenderò cura di te

4) Baciami e ballami

5) Bianco luna

6) Per due che come noi (live)

