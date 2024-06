Elettra Lamborghini e Shade – Dire fare baciare: audio e testo

Dire fare baciare è il titolo del singolo realizzato dalla collaborazione tra Elettra Lamborghini e Shade, in uscita venerdì 14 giugno in tutte le piattaforme streaming e nei digital store.

Chi si rivelerà la hit dell’estate 2024? Con l’arrivo del brano di Elettra e di Shade, che negli ultimi anni sono gli immancabili protagonisti della bella stagione, la gara è appena iniziata!

Testo Dire fare baciare Elettra Lamborghini

[Elettra]

Elettra… Elettra Lamborghini

Tu mi mandi un vocale che sei già dentro al locale

il cuore batte, forte forte

l’amore quando sale lascia un gusto tropicale

sulle bocche, tutte le volte

Ti piace la dolce vita, oh oh oh oh

con te mi sento una diva, oh oh oh oh

ma trattami da regina, oh oh oh oh

ti lascio come Shakira

Ci siamo solo io e te, olé

dire fare o baciare, sai già da dove iniziare

ti va di fare ‘un dos tres’con me?

stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze, italiane

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia, c’è tanta nostalgia

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane

Che confusione

Mentre balliamo mi dimentico il tuo nome

E anche il mio

[Shade]

Baby vestiti, che stasera passo a prenderti

con quelle era una parentesi, tu una storia fantasy

mi guardo intorno nella discoteca

sei l’unica bella pure senza make-up

troppo bella per essere vera

una favola in una favela

[?] sali su voglio solo te

due di picche da [?]

[Elettra]

ma trattami da regina, oh oh oh oh

ti lascio come Shakira

Ci siamo solo io e te, olé

dire fare o baciare, sai già da dove iniziare

ti va di fare ‘un dos tres’con me?

stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze, italiane

[Elettra e Shade]

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia, c’è tanta nostalgia

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane

Testa o cuore

Hangover o amore

pensiero stupendo

se scappi ti prendo

profumi di mare

sapere di sale

vacanze italiane

Ci siamo solo io e te, olé

dire fare o baciare, sai già da dove iniziare

ti va di fare ‘un dos tres’con me?

stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze, italiane

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia, c’è tanta nostalgia

Oh mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane

(in aggiornamento)

