Elettra Lamborghini e Shade – Dire fare baciare: il video ufficiale

È finalmente disponibile su YouTube il video ufficiale di DIRE FARE BACIARE, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, feat. Shade.

Il brano, uscito su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy), è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

“Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni” ha dichiarato Elettra.

E Shade aggiunge: “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale: io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale, Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme. Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio”.

Il video ufficiale di Dire fare baciare

Il videoclip del brano, diretto dalla regia di Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, ci immerge sin da subito nell’atmosfera positiva e colorata di Elettra. Veri protagonisti insieme agli artisti, nel videoclip, sono i bambini che si divertono a ballare sulle note del brano.

Siamo all’interno della palestra di una scuola elementare dove si sta svolgendo la consueta recita di fine anno, la festa è introdotta da Elettra nel ruolo della preside della scuola che con il suo arrivo da ufficialmente il via all’estate, facendo scatenere subito le danze.

Il sipario si apre con i bambini vestiti da tipici mariachi del Messico e prosegue poi con la coreografia della “piccola Elettra” e lo spettacolo del “piccolo Shade” che recitano proprio quello che viene cantato nel brano, una storia d’amore estiva dal tipico gusto italiano.

Shade nei panni del professore di ginnastica infiamma nel frattempo la platea e il pubblico di ragazzi, docenti e genitori letteralmente in delirio sulle note di DIRE FARE BACIARE. Ecco che il party di fine anno all’insegna di un’estate spensierata entra così nel vivo!

Elettra si prepara ad affrontare un ricco calendario di appuntamenti e show dal vivo che la vedranno protagonista su prestigiosi palchi e Festival lungo lo stivale da luglio e fino alla fine di settembre.

Le prime date del tour estivo di Elettra Lamborghini

02/07 Lauro di Sessa Aurunca

04/07 Nola

18/07 CC porte di Roma

20/07 Villaurbana

27/07 Acquarica del capo

04/08 Corigliano Schiavonea

06/08 Avezzano

11/08 Roseto degli Abruzzi

15/08 Partanna

19/08 Benetutti

26/08 Tempio Pausania

