L’Associazione New Dreams a sostegno della solidarietà ha dato vita, di recente, alla Nazionale New Dreams. Tra i personaggi che hanno aderito all’iniziativa troviamo anche Valerio Mazzei, Random e Federica Carta.

Il primo evento benefico avrà luogo a Grassobbio (BG) da oggi, lunedì 7 giugno fino a mercoledì 9 giugno e prevede una partita e delle esibizioni musicali. Vi parteciperanno numerosi influencer, youtuber, artisti e sportivi.

La mattina del giorno 8 giugno, inoltre, verrà deposta una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo in memoria delle vittime del Covid.

Come assistere alla partita con Valerio Mazzei

Gli eventi saranno trasmessi sui social di New Dreams dai quali si potranno effettuare direttamente le donazioni a sostegno dei progetti e si potranno seguire i momenti più divertenti in diretta dalla Sala della Musica. Qui i vari artisti si esibiranno le sere del 7 e 8 giugno dalle 20.30 circa, e dal campo di gioco.

L’ingresso per assistere alla partita, l’8 giugno alle 16, è aperto a tutti con offerta libera. La partita si svolgerà presso allo Stadio di Grassobbio in via XXV Aprile. Potete seguire la Nazionale New Dreams sulla pagina ufficiale Instagram cliccando qui.

A questo evento benefico hanno aderito sin da subito molti giovani ed importanti talenti italiani (fonte All Music Italia):

FASMA

RANDOM

FEDERICA CARTA

LEO GASSMANN

NENO

DANIEL COSMIC

I SIERRA

ANDREA ZELLETTA

ALFA

IVAN GRANATINO

LUDWIG

VALERIO MAZZEI

ANDREA DAMANTE

VILLABANKS

ROSA CHEMICAL

EDDY VEERUS (Il Pagante)

MARCO FILADELFIA

MATTEO PELUSI (Matt & Bise)

CHADIA RODRIGUEZ

MYDRAMA

BRESH

SKI E WOK

ARTURO DI NAPOLI (ex calciatore)

RICCARDO ZAMPAGNA (ex calciatore)

Lo scopo della manifestazione è la raccolta di fondi solidali da destinare a 2 progetti del territorio di Bergamo: la Fondazione CESVI per i sogni dei bambini e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di una culla termica per il reparto di terapia intensiva pediatrica.