Sanremo 2020: Leo Gassmann vince la categoria Nuove Proposte!

Leo Gassmann è il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020! Leo e la sua canzone Vai Bene Cosi hanno battuto Tecla per con il 52.5%. Il premio della critica Mia Martini assegnato dalla Sala stampa Ariston è stato assegnato agli Eugenio in via di gioia mentre la Sala stampa Lucio Dalla ha premiato Tecla.

Sanremo 2020 - Leo Gassman vincitore delle Nuove Proposte

Ecco la nostra intervista a Leo Gassmann:

Leo Gassmann spiega il significato di Vai bene così | Sanremo 2020

Il vincitore della categoria delle Nuove Proposte è stato decretato attraverso una serie di sfide. Durante la prima manche sono passati Tecla, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri. Stasera invece Tecla e Leo sono arrivati alla finalissima battendo Sentieri, lei, e Famsa, lui.

Chi erano le Nuove Proposte:

Gli otto concorrenti della categoria Nuove Proposte di Sanremo sono stati scelti attraverso diversi canali: i cinque erano i vincitori del programma Sanremo Giovani 2019 (Eugenio in Via di Gioia, Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri e Fasma), poi i due vincitori di Area Sanremo, ovvero Matteo e Matteo Faustini con il brano Nel bene e nel male e il duo formato da Gabriella Martinelli e Lula. Il loro brano si intitola il Gigante d’Acciaio. Ed infine la vincitrice di Sanremo Young, la giovanissima Tecla Insolia.

Ecco le otto Nuove Proposte in gara a Sanremo 2020 e i testi delle canzoni

Eugenio in via di Gioia Tsunami

Fadi Due noi

Fasma Per sentirmi vivo

Gabriella Martinelli e Lula Il gigante d’acciaio

Leo Gassman Vai bene così

Marco Sentieri Billy Blu

Matteo Faustini Nel bene e nel male

Tecla Insolia 8 marzo