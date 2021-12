Valerio Mazzei parla del significato del disco Mi odi ma, di amicizia e di sentimenti

La musica può aprire la porta del cuore? Valerio Mazzei ha pubblicato oggi il suo disco, Mi odi ma…, dove per la prima volta è riuscito a parlare di sentimenti in un modo inedito ed inaspettato; me lo ha raccontato proprio lui qualche giorno fa, quando l’ho incontrato nella sede di Sony Music a Milano.

Durante l’intervista esclusiva per GingerGeneration.it ho parlato con Valerio delle tematiche che affronta nel disco, di come la musica lo ha aiutato a raccontare di se in modo nuovo e senza paura, oltre ad aiutarlo a superare i pregiudizi del web. Abbiamo anche parlato di amici e di come i rapporti che si creano attraverso i social sono spesso vuoti e falsi e dei live che vorrebbe fare per in contrare i suoi fan.

Guarda la nostra intervista esclusiva a Valerio Mazzei:

Mi odi Ma..:

Mi Odi ma è un album da 10 tracce pop che mirano ad un unico bersaglio: raccontare i sentimenti, attraverso storie personali ma universali, che fanno da specchio alla Generazione Z, che Valerio rappresenta. È un diario intimo fatto di ricordi, sogni, emozioni di un giovane che diventa uomo, districandosi come tutti tra quelle reti sociali che ingabbiano, sciogliendo i nodi nei rapporti importanti e puntando sempre dritto al cuore delle persone per lasciare un segno autentico di sé.

Casino apre la tracklist, mostrando da subito lo spirito dell’intero album: far esplodere le passioni più intense che scalpitano dentro l’animo, dando spazio e ritmo incalzante al tema principale, l’amore, fil rouge che unisce ogni successiva traccia dell’album. Quando l’amore brilla, accende desideri e poi passa e gira le spalle, tutto il caos interiore che si alimenta di mancanza, sofferenza, collera, fa inevitabilmente crescere il protagonista di ogni storia d’amore.

Oltre alle canzoni già pubblicate in digitale (l’ultimo singolo è Noi, preceduto da Sigaretta post-caffè, Per davvero, Lungotevere e il brano 12 luglio dedicato alla madre), si aggiungono così 5 inediti, di cui 2 in collaborazione con voci molto apprezzate dell’attuale indie-pop italiano: Poi ti spiego feat. Alfa e Un posto per te feat. Svegliaginevra. C’è anche un brano in inglese, I don’t ever know you, occasione preziosa per Valerio di raccontarsi nella sua lingua madre alternativa.