F4ck di Daniel Cosmic: audio e testo del nuovo singolo

F4ck è il nuovo singolo del giovane cantante Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic, esce oggi venerdì 24 settembre e segue l’uscita del suo singolo Passione Pentimento.

Usami, stringimi tanto

le ore ora perse adesso sanno di te

sc***mi fammi a pezzi

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa, non mi importa

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

Fai una posa sexy sul profilo Instagram ?

?

e non siamo ex e nemmeno amici

lontano lo stress da quello che dici

uh bebecito fino a giorno a sera ?

Usami stringimi tanto

le ore ora perse sanno di te

sc***mi fammi a pezzi

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

F4ck (x10)

non mi importa, non mi importa

F4ck (x10)

non mi importa più un c***o di te

Non mi importa più un c***o di te

non mi importa più un c***o di te

non mi importa non mi importa

non mi importa più un c***o di te