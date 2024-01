Valerio Mazzei: Unica stronza è il nuovo singolo (testo e significato)

Valerio Mazzei torna con Unica stronza, il nuovo singolo pubblicato con Artist First e disponibile da venerdì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

Valerio continua a parlare delle proprio emozioni con un brano dalle sonorità indie pop e un sound fresco e generazionale.

Il brano è il nuovo tassello del progetto musicale al quale Valerio Mazzei si sta dedicando, anticipato dai brani: Che male che fa, diverso, piumone e Sofia.

Ascolta qui la sua nuova canzone

Testo di Unica stronza di Valerio Mazzei

Eh sono giorni stupidi

Se non ci sei

Mando a puttane tutto

Sai non cambio mai

Le cose che ho da dirti

i tuoi vestiti sparsi

e quella strana faccia che mi fai

e tu ti senti libera di non pensarmi

Di leggere i messaggi senza richiamarmi

Di lasciare tutto questo spazio dentro al petto

ripensare ancora a quel momento

ma tu mi chiedi il tempo per stare un po’ sola

che non sei ancora pronta per un’altra storia

ma in verità non so se crederti davvero

fingo non mi interessi però un po’ ci spero

E mi metto ancora sotto le coperte

Con il solito soffitto che mi guarda

il tuo profumo che fa a botte con la pelle

E non ho ancora capito che mi manca

Di te

Che sei

L’unica stronza che rimane negli occhi miei

L’unica cosa che mi basta

A sentirmi come mai con nessun’altra

come mai con con nessun’altra

E lo sai e lo sai e lo sai

Che non ne vale la pena

Di lasciarci le nostre promesse alle spalle

Di rifare ciò che ho fatto con te con le altre

E lo sai e lo sai e lo sai

che quando arriva la sera

da sdraiato ogni tanto ripenso agli sbagli

che farai ciò che hai fatto con me ma con gli altri

ma tu mi chiedi il tempo per stare un po’ sola

che non sei ancora pronta per un’altra storia

ma in verità non so se crederti davvero

fingo non mi interessi però un po’ ci spero

E mi metto ancora sotto le coperte

Con il solito soffitto che mi guarda

il tuo profumo che fa a botte con la pelle

E non ho ancora capito che mi manca

Di te

Che sei

L’unica stronza che rimane negli occhi miei

L’unica cosa che mi basta

A sentirmi come mai con nessun’altra

come mai con con nessun’altra

come mai con con nessun’altra

come mai con con nessun’altra

Il significato della canzone

Unica stronza racconta di una storia d’amore che sembra essere finita, ma che per Valerio rappresenta una ferita ancora aperta:

“Unica stronza è il mio nuovo singolo e parla di un amore complicato e irrisolto. Di quanto sia frustrante veder scorrere i giorni senza la persona che ami accanto a te. Parla di quel sentimento che non cambia mai, nonostante le assenze, gli alti e i bassi e la frustrazione di essere allontanati. E anche se per orgoglio si finge indifferenza, quando si è davvero innamorati, tutti speriamo in un ritorno.”