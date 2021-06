La peggiore delle notizie che avremmo mai voluto darvi. Michele Merlo è morto questa mattina, all’età di soli 28 anni, dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. L’emorragia è stata causata da una leucemia fulminante che aveva colpito l’artista nei giorni scorsi.

Michele Merlo aka Mike Bird (per un breve periodo si era fatto chiamare anche Cinema Boy) aveva soltanto 28 anni e si era fatto conoscere per la sua partecipazione ad Amici 2017. Il cantante era uno dei concorrenti della scuderia di Emma Marrone, con cui aveva creato un rapporto molto speciale.

Noto per il suo grande talento vocale e compositivo, Mike si era fatto conoscere anche per il suo caratterino e per i suoi furiosi litigi con Morgan.

Nei giorni scorsi, Mike Bird era stato male. Il padre aveva raccontato alla stampa che l’artista non si era sentito bene e si era recato presso un Pronto Soccorso. In ospedale, perlomeno all’inizio, i medici avevano sottovalutato le sue condizioni di salute, che sono rapidamente precipitate.

Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l’Italia in lungo e in largo.