Matteo Pelusi e Aisha Ben Thabet conduranno Crazy Cooking Show su Boing

Il prossimo 7 febbraio arriverà su Boing un nuovo programma di produzione originale: Crazy Cooking Show. Durante le puntate vedremo diverse coppie di bambini aspiranti cuochi sfidarsi a colpi di ricette tra i fornelli. Il web creator Matteo Pelusi e la giovane star lanciata da Junior MasterChef Italia Aisha Ben Thabet condurranno il gioco. L’appuntamento è tutti i lunedì alle 19.50.

Nel corso delle 12 puntate dello show, 12 squadre composte da due bambini ognuna (di età compresa tra i 9 ai 12 anni), si sfideranno in esilaranti gare di cucina. Durante le sfide non ci si prenderà troppo sul serio e la parola d’ordine sarà: divertimento, in puro stile Boing. Durante la realizzazione delle ricette nessun concorrente, tantomeno il conduttore e la chef, saprà cosa li aspetti. Insomma ci saranno scherzi e imprevisti di ogni tipo. Per esempio i concorrenti proveranno a cucinare bendati o con una mano sola.

I bambini dovranno dimostrare di essere pronti a tutto per riuscire a creare il piatto più originale e fantasioso del giorno e aggiudicarsi il titolo di Crazy Cooking Team. Nel gran finale, in onda lunedì 11 aprile, arriveranno solo due squadre. Per i vincitori il premio sarà una vacanza gourmet a Napoli, con una masterclass esclusiva di cucina per tutta la famiglia.

Sono davvero felice, ha dichiarato Matteo Pelusi, di condurre questo game show, Crazy Cooking Show, insieme alla mia ormai collega chef Aisha. Il programma è un mix di momenti spassosi ed emozioni, non solo cucina, ma anche tantissime sfide che renderanno questo show davvero un po’ pazzo. È un grande onore condurre questo programma, gli fa eco Aisha. Assieme ai piccoli concorrenti e a Matt vivremo momenti super divertenti. [Ci saranno ndr] anche situazioni inusuali e davvero Crazy! Spero che questo show possa ispirare molti più bambini a prendere destrezza con i fornelli e dare sfogo alla loro creatività.

Ecco un post sul programma condotto da Matteo Pelusi e Aisha Ben Thabet:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aisha 🍓 (@theavokiddo)