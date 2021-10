Back To School: Random e Denis Dosio ripetenti nel nuovo programma di Italia1

Quante volte abbiamo pensato che certi personaggi che vediamo in tv dovrebbero tornare a scuola? Back to school manderà dei ripetenti a rifare l’esame di quinta elementare con un corpo docente davvero particolare. Ci sarà Nicola Savino a condurre il nuovo programma che a novembre andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Back to School manderà 25 ripetenti provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport a rifare l’esame di quinta elementare. L’esito di questa apparentemente facile prova, che è stata abolita nel 2005 e che ora torna eccezionalmente in tv, non è però così scontato come potrebbe sembrare!

Back to school: chi sono i primi protagonisti ufficiali

Nicola Savino presenta così il nuovo show, in arrivo in prima serata su Italia 1, che lo vedrà alle prese con personaggi famosi che hanno deciso di tornare sui banchi di scuola. Ecco chi sono.

Il nuovo promo ha annunciato l’arrivo del programma e ha svelato i primi 16 ripetenti che hanno accettato la sfida: si tratta di Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi e Nicola Ventola. A quanto pare ci sarà- come dichiarato a Visto Tv – anche Flavia Vento.

Sarà un particolare corpo docente, composto unicamente da bambini tra i 6 e gli 11 anni, a mettere alla prova i ripetenti e saranno loro a guidare la classe vip in questo ritorno particolarissimo tra le mura scolastiche.