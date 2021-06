Valerio Mazzei parla della separazione dai Q4 e del suo futuro su TikTok

Dopo la chiusura della Chill House Valerio Mazzei e i Q4 si sono divisi. Valerio e Tancredi Galli sono andati a vivere insieme a Milano, Gianmarco Rottaro vive con Lorenzo Antonelli a Milano, Diego Lazzari e Lele Giaccari si sono trasferiti di nuovo a Roma.

Il motivo della separazione del cantante e youtuber dal gruppo e della concomitante divisione dei Q4 l’ha spiegato lo stesso Valerio nel corso di un episodio di Giulicar, un programma su Youtube condotto dall’influencer Giulia Paglianiti.

Perché il progetto è finito e non ci stavano case grandi dove andare tutti insieme. Negli ultimi stavo un botto appiccicato a Tanc, abbiamo instaurato un rapporto più profondo e quindi mi trovato bene più con lui che con gli altri. Non voglio stare a fare i TikTok per sempre. Ora come ora voglio fare musica per sempre. Ho sempre fatto quello che mi piaceva al momento. Se mi sento obbligato a fare una cosa, non la faccio.