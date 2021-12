Valerio Mazzei – Non so: audio, testo e significato

Audio Non so di Valerio Mazzei

Testo Non so di Valerio Mazzei

Vorrei stare con i miei amici e lei

senza foto a ciò che mangio e che bevo

vorrei stare senza il cell come nei

gli anni venti chissà il mondo com’era ma

faccio sempre ritardo

colpa dell’alcol

mi son distratto ancora

e ballo solo sul palco

non ho nient’altro

ti voglio accanto ancora

E non so dire di no

quando mi parli di noi

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

se poi ti dedico un goal

dalle tribune diventi rossa

e non so dire di no

quando mi parli di no

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

ma tanto questo lo so

non c’è bisogno che ci giri intorno

Farei una corsa giusto per distrarmi

stamattina non mi sento bene

su quel divano guardavamo tutto

anche se non trovavi nulla in tele

ma stai bene, bene

se ti abbraccio se ti bacio

solite sere, sere a stare bene insieme

come faccio a dirti di no

come faccio

Non so dire di no

quando mi parli di noi

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

se poi ti dedico un goal

dalle tribune diventi rossa

e non so dire di no

quando mi parli di no

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

ma tanto questo lo so

non c’è bisogno che ci giri intorno

Poi da me che vuoi

oltre a quello che mi hai chiesto ormai

con te respiro un’aria diversa

dal resto del mondo

Non so dire di no

quando mi parli di noi

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

se poi ti dedico un goal

dalle tribune diventi rossa

e non so dire di no

quando mi parli di no

il tuo linguaggio del corpo

addosso

e non sai dirmi di no

ma tanto questo lo so

non c’è bisogno che ci giri intorno