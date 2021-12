Valerio Mazzei – Poi ti spiego: audio, testo e significato

Non penso che ci si innamori solamente della persona. Ci innamoriamo di tantissime cose, “ci innamoriamo delle aspettative”, “dei modi di fare” e se mi chiedi di che cosa mi sono innamorato in particolare, “dammi un bacio e poi ti spiego”. Scrivere questo brano con Andrea (Alfa) è stato divertente per il rapporto che c’è tra di noi. Abbiamo anche condiviso l’idea di fare un botta e risposta, invece della classica strofa a testa.

Audio Poi ti spiego di Valerio Mazzei

Testo Poi ti spiego di Valerio Mazzei

E se ci innamoriamo delle aspettative

è una questione di fortuna

non vieni bene in foto sei bella dal vivo

un po’ come fa la luna

il casino sta con te il caos la tempesta

non la riordinare proprio ora

E mentre l’alcol mi butta giù

posso togliermi tutto ma non tu

mai più

Dammi un bacio poi ti spiego perché

verrà tutto bianco e nero ma con te

se lo vuoi nella notte bastiam noi

ma se tu dai un bacio poi ti spiego

perché

E se ci innamoriamo dei modi di fare

di fare in modo di essere lì

guardiamo il cielo con il cellulare

puoi andare meglio di così

e il casino che è in stanza

il caos la sostanza

ma non cambierò proprio ora

E mentre l’alcol mi butta giù

posso togliermi tutto ma non tu

mai più

Dammi un bacio poi ti spiego perché

verrà tutto bianco e nero ma con te

se lo vuoi nella notte bastiam noi

ma se tu dai un bacio poi ti spiego

perché

Riempi il mio senso di colpa

riempi le giornate vuote così

te lo dirò l’ultima volta

Tu dammi un bacio poi ti spiego perché

verrà tutto bianco e nero ma con te

se lo vuoi nella notte bastiam noi

ma se tu dai un bacio poi ti spiego

perché