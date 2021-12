Valerio Mazzei – Mi odi ma: Tutte le canzoni e i testi delle canzoni dell’album

Esce venerdì 3 dicembre Mi odi ma, il primo vero album del cantautore romano e tiktoker Valerio Mazzei.

Il progetto, fuori per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, comprende 10 canzoni, tra cui un featuring con il caro amico e collaboratore Alfa.

Il tema principale è l’amore, attraverso storie personali ma universali che si prefiggono di dare voce ai sentimenti così come sono vissuti dalla sua generazione.

Di seguito tutti i testi dei brani e le dichiarazioni di Valerio sul messaggio che con il suo primo progetto discografico intende trasmettere ai suoi fedeli ascoltatori.

Tutti i testi di Mi odi ma di Valerio Mazzei

La musica ha sempre avuto un ruolo importante nella mia vita. Mi ha seguito in qualsiasi momento e mi ha fatto arrabbiare, commuovere, ballare e cantare a squarciagola.Però a un certo punto ho sentito l’esigenza di entrarci dentro per raccontarmi meglio, in modo differente rispetto a come facevo con i social: volevo scavare in profondità dentro di me e condividerlo.

Quindi, sono passato dal cantare le canzoni che uscivano dalle mie cuffiette, a dare voce con un microfono tra le mani a quelle scritte da me.

Dall’uscita della prima canzone ero certo che non sarei stato giudicato per la mia musica, ma solo come il ‘tiktoker che pubblica una canzone’. Mi odi ma è la risposta alla mia paura di non riconoscermi come cantautore, sia da parte mia sia da parte degli altri. È il mio modo per correre il rischio e mettermi in gioco fieramente, per riconoscere me stesso come cantante. Spero che la musica possa parlare da sola e rompere le barriere dei pregiudizi.