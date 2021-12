Valerio Mazzei – Un posto per te: audio, testo e significato

Un posto per te feat. Svegliaginevra è una delle tracce di Mi odi ma, il primo album di Valerio Mazzei, disponibile da venerdì 3 dicembre. Di seguito il significato del brano:

Spesso mi è capitato di essere visto come il ragazzo da non frequentare. La mia vita mi ha portato ad avere un’esposizione enorme. Per molti, soprattutto i genitori, è difficile capire i motivi di questa. Nonostante la frenesia e il mio disordine, un posto per la persona a cui tengo l’ho sempre trovato, e Ginevra (svegliaginevra) mi ha aiutato con la sua voce e le sue idee a esprimere questo concetto e raccontare questo posto interiore.

Audio Un posto per te di Valerio Mazzei

Testo Un posto per te di Valerio Mazzei

Sai che io non so ballare

ma se me lo chiedi per te ci posso provare

odio litigare

se non posso farlo con te

Ti chiedo scusa lo stesso

ma lo hai preso sul personale

a volte mi perdo non vuol dire fai come ti pare

indipendentemente da quello che pensi e che fai

sì sicuramente non me lo dirai

Non mi dire venti sigarette fumate in cortile

dillo pure a tutte quante le tue amiche

so già come va a finire

allora lasciami stare

ascolta tua madre

quando ti dice lascia perdere

Sì quelle come me

non non fanno per te

ma non so più come fare

a farti notare che anche se vivo

nel disordine trovo un posto per te

e io trovo un posto per te

Stasera non ho più scuse

restiamo fuori che non sopporto più andare a cena

coi tuoi genitori

torniamo presto ma alla fine stiamo bene insieme

sono le tre passate e noi siamo ancora qui a bere

Se è troppo il tempo che hai perso non ci devi restare

male alla fine ti cerco tu lo sai che mi piace cercare

solo per niente vorrei sapere tu che cosa mi fai

dalla mia mente non esci proprio mai

Allora allora lasciami stare

ascolta tua madre

quando ti dice lascia perdere

Sì quelle come me

non non fanno per te

ma non so più come fare

a farti notare che anche se vivo

nel disordine trovo un posto per te

e io trovo un posto per te

Non mi dire venti sigarette fumate in cortile

dillo pure a tutte quante le tue amiche

so già come va a finire

allora lasciami stare

ascolta tua madre

quando ti dice lascia perdere

Sì quelle come me

non non fanno per te

ma non so più come fare

a farti notare che anche se vivo

nel disordine trovo un posto per te

e io trovo un posto per te