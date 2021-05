Partita del Cuore 2021: da Valerio Mazzei a Random, chi non giocherà

Dopo Eros Ramazzotti, anche Valerio Mazzei ha annunciato che non giocherà la Partita del Cuore di questa sera. Il cantante, comunicandolo con un post su Instagram, ha scelto di non partecipare dopo quanto successo tra Aurora dei The Jackal e alcuni dirigenti della Nazionale Cantanti.

L’artista e tiktoker romano ha scritto le seguenti parole per motivare la sua decisione: “Forse non vi ho mai detto quanto sia importante questa causa per me, più di ogni altra cosa vi giuro per questo continuiamo a donare mandando un SMS al 45527 per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro. Mi dispiace molto per quello che è successo ad Aurora Leone, è inaccettabile. Con me lavorano tantissime donne che stimo, per questi motivi non me la sento di scendere in campo stasera, nonostante ci tenessi davvero tanto”.

La Nazionale Cantanti della Partita del Cuore 2021, chi non giocherà

L’evento di questa sera, nonostante la decisione di Eros Ramazzotti e di Valerio Mazzei, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La partita andrà in onda in prima serata su Canale 5.

A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno della ricerca sul cancro Onlus, la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

La Nazionale Cantanti schiererà molti artisti del panorama musicale italiano. A scendere in campo, tra gli altri, sono attesi: Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Franck Ribéry, i rapper Shade, Random e Maicon.

Nelle ultime ore, proprio il rapper Random si è pronunciato negativamente aggiungendosi alla lista dei cantanti che non giocheranno La Partita del Cuore.

Andrea Mariano dei Negramaro ha annunciato di essere già tornato a Milano e quindi il suo conseguente ritiro. Si sono dichiarati combattuti sul da farsi: Ermal Meta, Federico Rossi e Alberto Guidetti dello Stato Sociale, pur avendo condannato l’accaduto.

Alberto Urso, Bugo e Shade non si sono espressi sulla loro partecipazione, anche se quest’ultimo ha manifestato tutto il suo sostegno per Aurora.