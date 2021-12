Valerio Mazzei – Casino: audio, testo e significato

Casino è una delle tracce di Mi odi ma, il primo album di Valerio Mazzei, disponibile da venerdì 3 dicembre. Di seguito il significato del brano:

In una separazione c’è quasi sempre una persona che lascia e una che viene lasciata. Ho provato a raccontare il punto di vista di quella più sofferente, chiedendomi se la persona che ti volta le spalle si ricorda i momenti più intimi condivisi insieme.

Audio Casino di Valerio Mazzei

Testo Casino di Valerio Mazzei

Sto a letto tra le sveglie da posticipare

nella mia stanza vuota ancora da arredare

tra scatoloni pieni e giorni senza piani

tra poco faccio tutto rimando a domani

E quando Roma piange lo scrivo

mi manca il casino

sbloccare a mia sorella

per poi starle vicino

e mi manchi un casino

E’ inutile che sparli e non ricordi che

lo facevamo al letto dei tuoi genitori

e l’avevamo scritto su quel muro che

adesso non ricorda neanche i nostri nomi

ora mi dai le spalle e non ricordi che

lo facevamo al letto dei tuoi genitori

e ora che piove forte mi chiedevo se

ha senso starcene da soli

E senza te non mi ritrovo

tranquilla dai c’è sempre un modo

è facile dici te non credo proprio

non era solo sesso e lo sai pure te

guardami lo sai che ora è impossibile

fingo di essere stabile

quando mi sento solo

e penso ancora a te

urlami dammi dell’insensibile

ma ho scritto mille pagine

quando non hai più risposte ai miei perché

E quando Roma piange lo scrivo

mi manca il casino

sbloccare a mia sorella

per poi starle vicino

e mi manchi un casino

E’ inutile che sparli e non ricordi che

lo facevamo al letto dei tuoi genitori

e l’avevamo scritto su quel muro che

adesso non ricorda neanche i nostri nomi

ora mi dai le spalle e non ricordi che

lo facevamo al letto dei tuoi genitori

e ora che piove forte mi chiedevo se

ha senso starcene da soli