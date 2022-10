Valerio Mazzei: Che male che fa è la nuova canzone, in attesa del secondo album

Da oggi è possibile ascoltare il nuovo singolo di Valerio Mazzei, Che male che fa, pubblicato da Artist First!

Dopo il suo album di debutto Mi odi ma pubblicato nel 2021, Valerio ha deciso quindi di proseguire la carriera da cantante investendo tutto il suo tempo ed energie in un nuovo progetto discografico, di cui questo nuovo pezzo è solo il primo tassello.

Ascolta qui la sua nuova canzone

Ecco il testo di Che Male che fa di Valerio Mazzei

Non ti importa più niente di me

E di quello che resta di noi

I tuoi sogni non sono gli stessi

che i miei occhi non sono più tuoi

E mi dici che cazzo ti guardi

Noi sinceri come due bugiardi

All’inizio dei nostri vent’anni

siamo distanti

E non ci resta niente

Come tutte le nostre promesse

Le tue labbra non sono le stesse

Di tutte le cose che hai detto distesa sul letto cosa resterà

Dopo tutto sto tempo che male che fa

Che male che fa

Come faccio a dirti che non me ne importa più

Del tuo cane di tua madre e dei tuoi occhi blu

Delle volte che dicevi non so stare sola

E ti incazzavi senza manco dire una parola

Come faccio a non pensare sempre a quella notte

Che tremavi ed ingoiavi tutte le mie colpe

C’ho provato te lo giuro e sono ancora qua

Dopo tutto sto tempo che male che fa

Non ti importa più niente di me

Ma qualcosa è rimasto di noi

I miei sogni son sempre gli stessi

Ma i tuoi occhi non sono più miei

E lo so me lo dicono in tanti

Che forse dovrei andare avanti

ti parlo ma tu non mi guardi

sembri distante

Non ci resta niente

come tutte le nostre promesse

Le tue labbra non sono le stesse

Di tutte le cose che hai detto distesa sul letto cosa resterà

Dopo tutto sto tempo che male che fa

Che male che fa

Come faccio a dirti che non me ne importa più

Del tuo cane di tua madre e dei tuoi occhi blu

Delle volte che dicevi non so stare sola

E ti incazzavi senza manco dire una parola

Come faccio a non pensare sempre a quella notte

Che tremavi ed ingoiavi tutte le mie colpe

C’ho provato te lo giuro e sono ancora qua

Dopo tutto sto tempo che male che fa

Valerio parla del significato della canzone

Il brano è una dedica ideale per ogni ex, parla del dolore causato dalla fine di una relazione attraverso paradigmi semplici ma in grado di catturare accuratamente il trauma della perdita di un amore.

Riguardo all’album e il nuovo singolo, l’artista afferma:

Durante l’uscita di Mi Odi Ma, il mio primo album, ho avuto modo di immergermi nei miei sentimenti e, con l’uscita, sono entrato a contatto con quelli di molti. Approcciarmi al secondo album non è stato facile, avevo ancora tanto vissuto da raccontare e tantissimi sentimenti da esprimere.

Ho passato, senza darlo a vedere, molto più tempo in studio che sui social con la speranza che tramite la musica tutto l’impegno e la dedizione che ci ho messo possano emergere ed essere da esempio a ragazzi come me che ancora cercano la propria strada. Che male che fa è il primo estratto di questo nuovo percorso e parla di una relazione, ormai finita, che ho vissuto a pieno. Le storie, anche se finiscono, lasciano dentro di noi tantissimi ricordi e momenti dai quali non bisogna fuggire ma farne tesoro.

Per l’uscita del singolo Valerio Mazzei ha lanciato sui social una call to action rivolta ai fan.

Tutti coloro che hanno inviato uno screenshot dell’avvenuto presave del brano sono stati selezionati per ascoltare dal vivo in anteprima il suo nuovo singolo, il 3 ottobre a Milano, sulla panchina dove è stata scattata la foto della cover.