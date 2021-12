Valerio Mazzei – I don’t ever know you: audio, testo e significato

I don’t ever know you è una delle tracce di Mi odi ma, il primo album di Valerio Mazzei, disponibile da venerdì 3 dicembre. Di seguito il significato del brano:

Sin da piccolo a scuola ho parlato in inglese, in particolare utilizzando uno slang americano. Spesso mi capita di esprimere dei concetti in questa lingua e quando ho iniziato a fare musica mi veniva più semplice in questo modo, fino a scriverci un brano. Non era facile in italiano raccontare questa sfaccettatura o le relazioni dove non c’è compatibilità ma solamente una fortissima attrazione fisica ed emotiva, dove è difficile stare lontani ma essere sconosciuti nelle piccole cose e nella vita relazionale.

Testo I don’t ever know you di Valerio Mazzei

I’ve been calling you to tell you something

do you wanna be my next mistake

Yeah I promise that you won’t regret it

I don’t wanna give a love lesson

I just wanna ruin your neck with my kisses on

only wanna make you fall for me and let you go

I know I know me and you

Are not good for each other

You know you know

it’s not true

Cause you were like oh gosh

screaming out my name

and was only thinking

oh gosh I don’t know your name

I don’t ever knew you

Throwback to the night that I left you

I still have your pants

and you still my sweatshirt

remember when you wanted all those password

acting like a princess

stick inside my castle

but you are not

the one that I want

I’m a good guy with a fuckboy attitude

doing all the things you don’t want me to

I know I know me and you

Are not good for each other

You know you know

it’s not true

Cause you were like oh gosh

screaming out my name

and was only thinking

oh gosh I don’t know your name

I don’t ever knew you

I don’t ever know you di Valerio Mazzei

Ti ho chiamato per dirti qualcosa

vuoi essere il mio prossimo errore

sì, ti prometto che non te ne pentirai

Non voglio dare una lezione d’amore

voglio solo rovinarti il collo con i miei baci addosso

voglio solo farti innamorare di me e lasciarti andare

So che me e te

non siamo giusti l’uno per l’altro

lo sai lo sai

che non è vero

Perché eri tipo oh Dio

urlando il mio nome

e stavo solo pensando

oh Dio non conosco il tuo nome

non ti ho mai conosciuto

Ritorno alla notte che ti ho lasciato

ho ancora i tuoi pantaloni

e tu hai ancora la mia felpa

ricorda quando volevi tutte quelle password

comportandoti come una principessa

che resta nel mio castello

ma tu non sei

quello che voglio

sono un bravo ragazzo con un atteggiamento da fo****o

facendo tutte le cose che non vuoi che io faccia

So che me e te

non siamo giusti l’uno per l’altro

lo sai lo sai

che non è vero

Perché eri tipo oh Dio

urlando il mio nome

e stavo solo pensando

oh Dio non so il tuo nome

non ti ho mai conosciuto