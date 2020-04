Tommaso Paradiso: il 29 Aprile ospite di Triennale Decameron!

Anche in questo periodo storico – sociale così particolare, proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron, rassegna per la quale Triennale ha invitato artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti ad “abitare” gli spazi vuoti di Triennale per sviluppare una personale narrazione.

La puntata di domani mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 17.00, vedrà come protagonista Tommaso Paradiso, uno dei cantautori, autori e musicisti più amati del nostro panorama musicale.



Tommaso Paradiso si troverà a dialogare con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, su come questo periodo di isolamento sociale stia influenzando le sue abitudini e il suo modo di lavorare.



Lo scambio di opinioni verterà inoltre:

sulle aspettative per il nuovo singolo Ma lo vuoi capire? pubblicato una settimana fa;

pubblicato una settimana fa; sulle prospettive di cambiamento al termine dell’emergenza sanitaria, per quel che concerne il mondo della musica;

sulle sfide che dovremo affrontare in generale e che riguarderanno per tutta la società a livello internazionale.



Triennale Decameron trae spunto dal Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si isolarono fuori Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.