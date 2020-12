Sulle nuvole: concluse le riprese del film di Tommaso Paradiso

Si intitola Sulle nuvole ed è il primo film da regista di Tommaso Paradiso. Le riprese del film, svoltesi a Roma, si sono appena concluse e il film uscirà prossimamente.

Prodotto dalla Warner Bros, Sulle nuvole vede Tommaso Paradiso dietro alla macchina da presa. Nel cast sono invece presenti Marco Cocci, Barbara Ronchi e Paolo Briguglia. Non sappiamo ancora se Paradiso sarà presente nel film con un piccolo ruolo.

Sulle nuvole è stato scritto da Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso.

Le prime immagini di Sulle nuvole

La sinossi ufficiale del film

Sulle Nuvole è un’intensa storia d’amore e musica.

Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice.

Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Tommaso Paradiso

Dopo il successo raggiunto come band leader de i Thegiornalisti, grazie a hit come Sotto il sole di Riccione, Felicità puttana e Completamente, Tommaso Paradiso ha scelto di intraprendere la carriera da solista.

Una decisione non senza polemiche, ma che sembra confermarlo come punto di riferimento della musica pop italiana contemporanea. Tra gli ultimi successi del cantautore romano ci sono infatti Ma lo vuoi capire?, Non avere paura e Ricordami.

Quest’ultima, uscita alla fine dell’estate, ha scatenato non poche critiche per la somiglianza a pezzi anni ’80 (tra cui L’estate sta finendo ed È quasi magia Johnny), una passione che Paradiso non ha mai negato. Tuttavia Tommaso ha risposto a tutti con la solita calma, “mi immagino l’intro di pianoforte di Ricordami che attacca in un palazzetto…”.