Taylor Swift: tutti i testi e le traduzioni dell’album Folklore

Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Ecco tutti i testi e le traduzione di Folklore di Taylor Swift

Taylor ha anche rilasciato il primo singolo, dal titolo Cardigan, che dà il via a questa nuova era. Un momento inaspettato anche per la cantante che sarebbe dovuta andare in giro per il mondo con il suo Lover Tour questa estate. A causa del Coronavirus tutti gli eventi sono stati cancellati ma lei non si è persa d’animo e ha approfittato di questo momento per comporre.