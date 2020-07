Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Hoax di Taylor Swift:

Testo di Taylor Swift

My only one

My smoking gun

My eclipsed sun

This has broken me down

My twisted knife

My sleepless night

My winless fight

This has frozen my ground

Stood on the cliffside screaming, ”Give me a reason”

Your faithless love’s the only hoax I believe in

Don’t want no other shade of blue but you

No other sadness in the world would do

My best laid plan

Your sleight of hand

My barren land

I am ash from your fire

Stood on the cliffside screaming, “Give me a reason”

Your faithless love’s the only hoax I believe in

Don’t want no other shade of blue but you

No other sadness in the world would do

You know I left a part of me back in New York

You knew the hero died so what’s the movie for?

You knew it still hurts underneath my scars

From when they pulled me apart

You knew the password so I let you in the door

You knew you won so what’s the point of keeping score?

You knew it still hurts underneath my scars

From when they pulled me apart

But what you did was just as dark

(Ah, ah, ah)

Darling, this was just as hard

As when they pulled me apart

My only one

My kingdom come undone

My broken drum

You have beaten my heart

Don’t want no other shade of blue but you

No other sadness in the world would do

Traduzione di Taylor Swift

Il mio unico

La mia pistola fumante

Il mio sole eclissato

Questo mi ha distrutto

Il mio coltello contorto

La mia notte insonne

La mia lotta senza vittorie

Questo ha congelato il mio terreno

Si fermò sulla scogliera urlando “Dammi una ragione”

Il tuo amore senza fede è l’unica bufala in cui credo

Non voglio altra tonalità di blu se non te

Nessun’altra tristezza al mondo farebbe

Il mio piano migliore

Il tuo gioco di prestigio

La mia terra sterile

Sono cenere del tuo fuoco

Si fermò sulla scogliera urlando “Dammi una ragione”

Il tuo amore senza fede è l’unica bufala in cui credo

Non voglio altra tonalità di blu se non te

Nessun’altra tristezza al mondo farebbe

Sai che ho lasciato una parte di me a New York

Sapevi che l’eroe è morto, quindi a che serve il film?

Sapevi che fa ancora male sotto le mie cicatrici

Da quando mi hanno separato

Conoscevi la password, quindi ti ho lasciato entrare

Sapevi di aver vinto, quindi qual è il punto di tenere il punteggio?

Sapevi che fa ancora male sotto le mie cicatrici

Da quando mi hanno separato

Ma quello che hai fatto è stato altrettanto oscuro

(Ah ah ah)

Cara, è stato altrettanto difficile

Come quando mi hanno fatto a pezzi

Il mio unico

Il mio regno si è disfatto

Il mio tamburo rotto

Mi hai battuto il cuore

Non voglio altra tonalità di blu se non te

Nessun’altra tristezza al mondo farebbe





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?