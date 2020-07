Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Peace di Taylor Swift:

Testo di Taylor Swift

Our coming-of-age has come and gone

Suddenly this summer, it’s clear

I never had the courage of my convictions

As long as danger is near

And it’s just around the corner, darlin’

‘Cause it lives in me

No, I could never give you peace

But I’m a fire and I’ll keep your brittle heart warm

If your cascade, ocean wave blues come

All these people think love’s for show

But I would die for you in secret

The devil’s in the details, but you got a friend in me

Would it be enough if I could never give you peace?

Your integrity makes me seem small

You paint dreamscapes on the wall

I talk shit with my friends, it’s like I’m wasting your honor

And you know that I’d swing with you for the fences

Sit with you in the trenches

Give you my wild, give you a child

Give you the silence that only comes when two people understand each other

Family that I chose, now that I see your brother as my brother

Is it enough?

But there’s robbers to the east, clowns to the west

I’d give you my sunshine, give you my best

But the rain is always gonna come if you’re standin’ with me

But I’m a fire and I’ll keep your brittle heart warm

If your cascade, ocean wave blues come

All these people think love’s for show

But I would die for you in secret

The devil’s in the details, but you got a friend in me

Would it be enough if I could never give you peace?

Would it be enough if I could never give you peace?

Would it be enough if I could never give you peace?

Traduzione di Taylor Swift

La nostra maturità è arrivata e andata

Improvvisamente questa estate, è chiaro

Non ho mai avuto il coraggio delle mie convinzioni

Finché il pericolo è vicino

Ed è proprio dietro l’angolo, tesoro

Perché vive in me

No, non potrei mai darti pace

Ma sono un fuoco e terrò caldo il tuo cuore fragile

Se la tua cascata, arriva il blue delle onde dell’oceano

Tutte queste persone pensano che l’amore sia per lo spettacolo

Ma morirei per te in segreto

Il diavolo è nei dettagli, ma hai un amico in me

Basterebbe se non potessi mai darti pace?

La tua integrità mi fa sembrare piccola

Dipingi paesaggi da sogno sul muro

Parlo di merda con i miei amici, è come se stessi sprecando il tuo onore

E sai che avrei oscillato con te per le recinzioni

Siediti con te nelle trincee

Ti do il mio selvaggio, ti do un bambino

Ti dà il silenzio che arriva solo quando due persone si capiscono

Famiglia che ho scelto, ora che vedo tuo fratello come mio fratello

È abbastanza?

Ma ci sono ladri a est, pagliacci a ovest

Ti darei il mio sole, ti darei il meglio

Ma la pioggia verrà sempre se stai con me

Ma sono un fuoco e terrò caldo il tuo cuore fragile

Se la tua cascata, arriva il blues delle onde dell’oceano

Tutte queste persone pensano che l’amore sia per lo spettacolo

Ma morirei per te in segreto

Il diavolo è nei dettagli, ma hai un amico in me

Basterebbe se non potessi mai darti pace?

Basterebbe se non potessi mai darti pace?

Basterebbe se non potessi mai darti pace?





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?