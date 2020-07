Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Epiphany di Taylor Swift:

Testo di Taylor Swift

Keep your helmet, keep your life, son

Just a flesh wound, here’s your rifle

Crawling up the beaches now

“Sir, I think he’s bleeding out”

And some things you just can’t speak about

With you I serve, with you I fall down, down

Watch you breathe in, watch you breathing out, out

Something med school did not cover

Someone’s daughter, someone’s mother

Holds your hand through plastic now

“Doc, I think she’s crashing out”

And some things you just can’t speak about

Only twenty minutes to sleep

But you dream of some epiphany

Just one single glimpse of relief

With you I serve, with you I fall down, down

Watch you breathe in, watch you breathing out, out

With you I serve, with you I fall down, down

Watch you breathe in, watch you breathing out, out

Only twenty minutes to sleep

But you dream of some epiphany

Just one single glimpse of relief

To make some sense of what you’ve seen

Traduzione di Taylor Swift

Tieni il casco, tieniti la tua vita, figliolo

Solo una ferita da carne, ecco il tuo fucile

Strisciando sulle spiagge adesso

“Signore, penso che stia sanguinando”

E alcune cose di cui non puoi proprio parlare

Con te servo, con te cado giù, giù

Ti guardo inspirare, guardarti espirare, espirare

Qualcosa che la scuola di medicina non ha coperto

La figlia di qualcuno, la madre di qualcuno

Tiene la mano attraverso la plastica ora

“Doc, penso che si stia schiantando”

E alcune cose di cui non puoi proprio parlare

Solo venti minuti per dormire

Ma sogni un’epifania

Solo una sola occhiata di sollievo

Per dare un senso a ciò che hai visto

Con te servo, con te cado giù, giù

Ti guardo inspirare, guardarti espirare, espirare

Con te servo, con te cado giù, giù

Ti guardo inspirare, guardarti espirare, espirare

Solo venti minuti per dormire

Ma sogni un’epifania

Solo una sola occhiata di sollievo

Per dare un senso a ciò che hai visto





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?