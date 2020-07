Taylor Swift ha annunciato a sorpresa il nuovo album Folklore in arrivo questo 24 di luglio. Un album a cui ha dedicato tempo durante la quarantena e che ha fatto con grande amore, come lei stessa ha dichiarato. Qualcosa da regalare ai fan ma anche un regalo a sé stessa che non ha voluto lasciarsi prendere dal cercare la perfezione con questo nuovo capitolo, ma ha voluto esprimere quello che è al 100%, con un album diverso dai precedenti.

Folklore contiene 16 tracce nella versione standard e una in più nella versione deluxe, dal titolo The Lakes. Per l’occasione TayTay ha creato ben 8 versioni con altrettante copertine che esprimono ciascuna un mood diverso. Le potete trovare sul suo store ufficiale.





Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Seven di Taylor Swift:

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BRANO

Testo di Taylor Swift

Please picture me in the trees

I hit my peak at seven

Feet in the swing over the creek

I was too scared to jump in

But I, I was high in the sky

With Pennsylvania under me

Are there still beautiful things?

Sweet tea in the summer

Cross your heart, won’t tell no other

And though I can’t recall your face

I still got love for you

Your braids like a pattern

Love you to the Moon and to Saturn

Passed down like folk songs

The love lasts so long, oh

And I’ve been meaning to tell you

I think your house is haunted

Your dad is always mad and that must be why

And I think you should come live with me

And we can be pirates

Then you won’t have to cry

Or hide in the closet

And just like a folk song

Our love will be passed on

Please picture me in the weeds

Before I learned civility

I used to scream ferociously

Any time I wanted

I, I

Sweet tea in the summer

Cross my heart, won’t tell no other

And though I can’t recall your face

I still got love for you

Pack your dolls and a sweater

We’ll move to India forever

Passed down like folk songs

Our love lasts so long

Traduzione di Taylor Swift

Per favore, immaginami tra gli alberi

Ho raggiunto il mio picco alle sette

Piedi nell’altalena sul torrente

Ero troppo spaventato per saltare dentro

Ma io, ero in alto nel cielo

Con la Pennsylvania sotto di me

Ci sono ancora cose belle?

Tè dolce in estate

Incrocia il tuo cuore, non lo dirò a nessun altro

E anche se non riesco a ricordare il tuo viso

Ho ancora amore per te

Le tue trecce amano uno schema

Ti amo fino alla luna e a Saturno

Trasmessi come canzoni popolari

L’amore dura così tanto, oh

E intendevo dirtelo

Penso che la tua casa sia infestata

Tuo padre è sempre arrabbiato e questo deve essere il motivo

E penso che dovresti venire a vivere con me

E possiamo essere pirati

Quindi non dovrai piangere

O nasconditi nell’armadio

E proprio come una canzone folk

Il nostro amore sarà trasmesso

Per favore, immaginami tra le erbacce

Prima ho imparato la civiltà

Gridavo ferocemente

Ogni volta che volevo

Io

Tè dolce in estate

Incrocia il mio cuore, non lo dirò a nessun altro

E anche se non riesco a ricordare la tua faccia

Ho ancora amore per te

Prepara le tue bambole e un maglione

Ci trasferiremo in India per sempre

Trasmessi come canzoni popolari

Il nostro amore dura così a lungo





Cosa ne pensate dell’album di Taylor Swift?