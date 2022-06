Stranger Things 4 Volume 2: Trailer, trama, cast e data di uscita

“Stavolta potrebbe andarci male“. Maya Hawke ci sta preparando la peggio? E’ arrivato il primo trailer di Stranger Things 4 Volume 2, ovvero l’ultima parte della quarta stagione di una delle serie più amate di Netflix. La seconda parte di Stranger Things 4 è composta da due episodi, entrambi da 2 ore l’uno.

Stranger Things 4 Volume 2 trailer:

Nel trailer della seconda parte della quarta stagione vediamo Undici che vuole lasciare il laboratorio per poter andare ad aiutare i suoi amici, mentre loro si preparano alla battaglia finale con Vecna. Un cattivo presagio, però, è nell’aria e i nostri eroi nerd non sanno se potranno sopravvivere a questo nuovo attacco del Sottosopra. Nel trailer ritroviamo ancora l’ormai amatissima Running Up That Hill di Kate Bush.

Trama:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Cast di Stranger Things 4 Volume 2:

Quando esce Stranger Things 4 Volume 2:

Stranger Things 4 Volume 2 è disponibile su Netflix dal 1° Luglio 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile tra cui anche l’Italia.

Come è finito Stranger Things 4 Volume 1:

Alla fine dei primi sette episodi di Stranger Things abbiamo scoperto che Peter Ballard, alias Uno, è Vecna, alias Henry Creel. Il personaggio interpretato da Jamie Campbell Bower, infatti, dopo aver ucciso la sua famiglia e molti dei ragazzi del laboratorio e non più in grado di gestire il suo potere, finisce nel Sottosopra, dove i fulmini inceneriscono il suo corpo trasformandolo in Vecna. Nel Sottosopra al giorno d’oggi, le liane sul braccio di Vecna si spostano per rivelare il tatuaggio “001” sul suo braccio.